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Смешко з кулаками накинувся на нардепа в ефірі: що трапилося

13т Читати матеріал російською

Під час перерви ефіру програми "Свобода слова" 16 липня на телеканалі ICTV лідер партії "Сила і честь" Ігор Смешко накинувся на свого опонента в студії, нардепа, кандидата в депутати від партії "Громадянська позиція" Дмитра Добродомова.

Про інцидент повідомила народний депутат із "Народного фронту" Вікторія Сюмар у Facebook. "Не знаю, про яку "честь" можна говорити у Смешка, який фізично накинувся в кулуарах "Свободи слова" на Дмитра Добродомова з кулаками й охоронцем. А потім в ефірі зображав "здивування", — написала вона.

Також парламентарій додала, що не знає, яку "честь" має офіцер, котрий у 2014 році замість фронту займався своїм працевлаштуванням на високі посади, тоді як реальні офіцери робили батальйони й брали відповідальність.

Ігор Смешко

Ігор Смешко

24 канал

Факт інциденту також підтвердив Добродомов. Він розповів, що лідер "Сили і честі" зірвався після того, як йому було поставлено запитання про список його партії.

За словами нардепа, після того, як Смешко схопив його, між ними зав'язалася словесна перепалка і сутичка, яка ледь не переросла в рукоприкладство.

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"Я зараз тобі розповім детально третій закон Ньютона", — так висловився на мою адресу Смешко, після чого я намагався йому відповісти і відштовхнути", — пояснив Добродомов. — У цей момент втрутився охоронець Смешка, такий двометровий і здоровий, який відкинув мене в сторону. Тільки завдяки тому, що поряд виявилася Сюмар, вдалося уникнути подальшої ескалації, ми розійшлися в різні боки".

Як повідомляв OBOZREVATEL, у партії Смешка "Сила і честь" назрів великий конфлікт: батьки-засновники політичної сили були повністю відсторонені від управління. Також Смешко, займаючи високі посади, засвітився у корупційних схемах.

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Особи
Ігор Смешко Дмитро Добродомов
Місце
Україна
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