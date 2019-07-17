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Смешко набрав у список людей зі старої влади

1.9т Читати матеріал російською

Український державний діяч, генерал армії, заступник голови партії "Сила і честь" Олександр Кіхтенко розповів нові подробиці скандалу у політсилі. Він зазначив, що партія іде на вибори без власних представників, у її списках немає "нових облич".

В цьому він зізнався в ефірі телеканалу NewsOne. За його словами, списки партії складені, проте у першій десятці опинилися лише два члени партії, які вже давно працюють, а рещта були прийняті лише напередодні виборів (щоб подивитися відео, доскрольте сторінку до кінця).

"Обласних осередків на сьогодні у списку немає. Партія іде на вибори, а обласні осередки не представлені", – додав Кіхтенко.

Олександ Кіхтенко

Олександ Кіхтенко

Liga

Генерал додав, що він уже неодноразово намагався зустрітися із головою партії Смешком, провести засідання політради відповідно до статуту, втім, лідер "Сили і честі" не захотів цього робити.

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"Ми повинні заявити, що на сьогодншній день представників "Сили і честі" у списку майже немає, а це нонсенс, партія іде на вибори без представників", – заявив він.

Кіхтенко додав, що "нових облич" у списку немає: Смешко відсунув своїх старих партійців та друзів на задній план і йде на парламентські вибори з людьми, які не представляють його ж партію.

Як повідомляв OBOZREVATEL, у партії Смешка "Сила і честь" назрів великий конфлікт. Також Смешко, обіймаючи високі посади, засвітився у багатьох корупційних схемах.

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Особи
Олександр Кіхтенко Ігор Смешко
Місце
Україна
Тег
Партія "Сила та честь"
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