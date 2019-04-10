Смешко — глава СБУ, Медведчук — на вихід: стали відомі перші 10 кроків Зеленського-президента

Якщо Володимир Зеленський стане президентом України, то одразу ж планує залучити Великобританію і США до участі в нормандському форматі, позбавити Віктора Медведчука статусу посередника в переговорах із Росією, а екс-кандидата в президенти Ігоря Смешка призначити главою СБУ.

Про це розповіли ідеолог передвиборчої кампанії Зеленського Руслан Стефанчук і експерт штабу з економічних питань Данило Гетманцев, пише LIGA.net. Загалом вони назвали десять ініціатив, які насамперед має намір впровадити Зеленський.

Володимир Зеленський

Запросить Великобританію і США у нормандський формат. Команда готує візити до канцлера Німеччини Ангели Меркель, президента Франції Емманюеля Макрона і президента США Дональда Трампа. Зеленський готовий до прямих переговорів із Росією за участю міжнародних партнерів. З бойовиками терористичних організацій "ЛНР" і "ДНР" переговорів не буде. Також Зеленський збирається вивести з переговорного процесу кума президента РФ Віктора Медведчука як посередника між Україною і Росією.

Усуне конкуренцію між Міноборони і Генштабом. Прикладів "конкуренції" в команді не назвали, і не пояснили, як саме буде реалізовуватися цей крок. Соратники Зеленського лише сказали, що це військове питання, тому на цю тему озвучувати нічого не будуть "ні до, ні після виборів".

Призначить чесних суддів Вищого антикорупційного суду. Зеленський довіряє результатам конкурсу, який був проведений за участю міжнародних експертів.

Запропонує Верховній Раді ухвалити закон про медіацію. Кандидат у президенти вважає, що у людини повинен бути вибір: йти в суд або використовувати систему альтернативних способів вирішення спорів.

Внесе до Верховної Ради економічний блок законопроектів. П'ятивідсоткова податкова амністія, податок на виведений капітал і Служба фінансових розслідувань. Зеленський хоче, щоб амністія стартувала з 2020 року. Законопроект готовий, але показати його команда не захотіла. Одночасно Зеленський попросить парламент ратифікувати конвенцію MCAA про міжнародний обмін податковою інформацією — це дозволить автоматично дізнаватися про рахунки й компанії громадян за кордоном.

Володимир Зеленський

Внесе кандидатури глав Міноборони, МЗС, СБУ та ГПУ. Обіцяє озвучити прізвища до 19 квітня. Переговори, заявляють у команді, проведені, але називати прізвища не хочуть. Мовляв, щоб не було проблем у кандидатів. Називають для прикладу ситуацію із Сергієм Кривоносом, якому Зеленський нібито пропонував посаду начальника Генштабу, але потім він прийняв пропозицію чинного президента Петра Порошенка стати заступником секретаря РНБО.

Неофіційно представники штабу Зеленського назвали такі імена: МЗС — екс-міністр фінансів Олександр Данилюк, ГПУ — екс-прокурор США Марта Борщ, або екс-глава Національного антикорупційного управління Румунії Лаура Ковеші. СБУ — Ігор Смешко.

Зеленський попросить Раду ухвалити пакет законопроектів про народовладдя. Їх журналістам теж не показали, сказавши, що документи ще пишуться. Ідея полягає в тому, щоб врегулювати загальнонаціональні та місцеві референдуми й узаконити народні петиції, запустити процедуру відкликання нардепів та імпічменту президента.

Проведе аудит держави. Зеленський створить при президенті консультативний орган із експертів, у тому числі міжнародних, які проведуть аудит протягом трьох-чотирьох місяців. Мета — щоб Зеленський зрозумів, що відбувається в країні, що було зроблене і так далі.

Володимир Зеленський

Запровадить "секретний план" для Верховної Ради. Оскільки більшість рішень неможливі без Верховної Ради, Зеленський хоче налагодити співпрацю з депутатами. А якщо співпраці не вийде, обіцяють впровадити інші варіанти, "які багатьох здивують". Більше жодних деталей у його штабі з цього питання не розкрили.

Реформує Адміністрацію президента. Зеленський збирається оновити АП і прибрати так званих кураторів. На думку його команди, АП повинна виконувати дві функції: канцелярії і органу, який "напрацьовує нові ідеї та дає поштовх". Обіцяє розсекретити список гостей АП.

Як повідомляв OBOZREVATEL, Зеленський записав нове відеозвернення до українців. Він закликав їх об'єднатися для спільного майбутнього і не допустити розколу через розбіжності. Кандидат у президенти закликав людей не розділятися на "малоросів і вишиватників, бидло і хохлів".

Підпишись на наш Telegram. Надсилаємо лише "гарячі" новини!