Смертоносна зброя і ультиматум Росії: що обіцяв Байден Україні

Кандидат від Демократичної партії Джо Байден, за попередніми даними, переміг на виборах президента США.

Що це означає для України? Які обіцянки давав політик ще під час виборчої кампанії? Які заяви робив на посту віце-президента?

OBOZREVATEL зібрав основні заяви Байдена про Україну.

Він мав намір домагатися поставок Україні летальної зброї.

Допомагати в боротьбі з корупцією.

Дати зрозуміти Кремлю необхідність закінчити агресію і звільнити окуповані території.

Неодноразово підкреслював необхідність виконання Москвою Мінських угод.

Так, в середині грудня штаб демократа оприлюднив заяву під назвою "Бачення Джо Байденом відносин Америки з Україною". У ньому серед пріоритетних завдань були визначені: допомогти в припиненні війни на Донбасі і боротьбі з корупцією.

"Байден домагатиметься завершення конфлікту в Україні і працюватиме з європейськими союзниками, щоб підтримати Україну, яка прагне суверенної, демократичної і процвітаючого майбутнього, якого вона заслуговує", – зазначалося у документі.

Також Байден мав намір закликати уряд України, бізнес і громадянське суспільство об'єднуватися в боротьбі з корупцією в країні.

"Україна бореться за захист своєї незалежності і суверенітету. Успіх України сприятиме кращій безпеки і стабільності Європи в інтересах Америки", – підкреслювалося у заяві.

Крім того, Байден обіцяв надати Україні військову допомогу для захисту від російської агресії, в тому числі і летальну зброю.

Про летальний зброю Байден говорив і в 29-ту річницю Незалежності України.

У своїй заяві він обіцяв дати зрозуміти Кремлю, що він має закінчити свою агресію і окупацію України.

"Адміністрація Байдена-Харріс гарантуватиме, що Україна отримає необхідну економічну і військову підтримку, в тому числі смертоносне озброєння, при цьому спонукаючи Україну проводити важливі реформи, які є життєво необхідними для її успіху", – сказав тоді Байден.

Варто зазначити, що ще в грудні 2015 року Байден, будучи тоді віцепрезидентом США, називав найкращим способом вирішення конфлікту на сході України – виконання Москвою Мінських угод.

"Ми продовжуємо вважати, що найкращий спосіб припинити конфлікт на Донбасі полягає у виконанні дипломатичних заходів, які закладені в Мінській угоді, але обидві сторони повинні дотримуватися умови цієї угоди. Мінськ не може бути успішним, якщо Росія не виконуватиме своїх зобов'язань і президент Путін буде порушувати виконання своїх обіцянок, які він неодноразово робив нашому президенту (Бараку Обамі), вам і світовій спільноті", – говорив тоді віцепрезидент.

Варто також нагадати, що ще в 2009 році Байден зауважував, що Україна є найбільш вільною і демократичною країною в цьому регіоні, і українці мають пишатися своїми досягненнями, серед яких вільні і прозорі вибори, вільна преса, зміцнення демократії.

При цьому він наголошував на необхідності зробити і далі багато і старанно працювати над підвищенням рівня життя українців.