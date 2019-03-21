"Смерть нікого не хвилює": Джемілєв розповів, як окупанти знищили Крим

Російські окупанти практично знищили медицину в анексованому Криму.

Про це в інтерв'ю "Фактам" розповів лідер кримськотатарського народу, народний депутат України Мустафа Джемілєв. Політик зазначив, що на півострові є величезні проблеми з охороною здоров'я.

"Медицина практично померла: гостра нестача персоналу, відсутність необхідних медикаментів, обладнання. Щоб потрапити до лікаря, черги з раннього ранку. Лікарям дозволено виписувати людям препарати тільки російського виробництва (які, як правило, не ефективні). Іноді медики можуть пошепки підказати: "якщо є можливість, дістаньте український аналог, але я вам цього не говорив..." Дуже часто трапляється, що людині потрібна термінова операція, а її записують у чергу: "Прийдете через три місяці". Те, що він може за цей час померти, нікого не хвилює", – повідомив він.

Глава Меджлісу додав, що на лікування кримчани виїжджають на неокуповану територію України.

"Всі, хто має можливість, намагаються виїхати на лікування на материкову Україну, закуповують тут у першу чергу медикаменти і продукти, оскільки вони дешевші і якісніші російських", – наголосив Джемілєв.

Мустафа Джемілєв

Як повідомляв OBOZREVATEL, Мустафа Джемілєв розповів про тортури кримських татар.

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