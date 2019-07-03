Смерть Комарніцького: суд відправив під арешт підозрюваного

Суд заарештував вінницького поліцейського, підозрюваного у перевищенні службових повноважень. У червні він побив партійця "Громадянської позиції" Олександра Комарніцького, в результаті чого 23 червня чоловік помер у лікарні.

Як повідомляється на сайті Національної поліції, підозрюваному обрано запобіжний захід у вигляді утримання під вартою терміном на 60 діб без права внесення застави.

Раніше суд обрав поліцейському запобіжний захід у вигляді цілодобового домашнього арешту. За сприяння працівників Департаменту внутрішньої безпеки Нацполіції, які входять до складу групи, що займається розслідуванням, правоохоронці подали апеляцію з клопотанням на зміну запобіжного заходу. 3 липня Хмельницький апеляційний суд задовольнив клопотання про оскарження.

Арешт "Капітал"

Відповідно до частини 3 статті 365 Кримінального кодексу України, підозрюваному загрожує до 10 років позбавлення волі.

Як повідомляв OBOZREVATEL, Гриценко пообіцяв, що у "Громадянській позиції" не дозволять замовчувати або спустити на гальмах розслідування вбивства Комарніцького.

"Україна стає небезпечною для життя своїх громадян — вбивають ті, хто має захищати людей", — зазначив політик. Він також висловив щирі співчуття рідним і друзям загиблого.

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