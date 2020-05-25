Смерть народного депутата Валерія Давиденка могла бути політичним замовленням.
Про це в ефірі "5 каналу" розповів нардеп від групи "Довіра" Сергій Шахов. На його думку, політик не міг вчинити суїцид.
"Що стосується моєї суб'єктивної точки зору, він не міг вчинити самогубства. Людина серйозна, харизматична, завжди готова допомогти. Моє враження від того, що це політичне замовлення. Тому що Давиденко був потужним політиком. Я вважаю, що це політика", – зазначив Шахов.
Валерій Давиденко
Додамо, що церемонія прощання з Давиденком пройде в понеділок, 25 травня, в клінічній лікарні "Феофанія" в Києві.
Нагадаємо, що 23 травня в центрі Києва з вогнепальним пораненням в голову 23 травня був знайдений народний депутат, член групи "Довіра" Валерій Давиденко.
Як повідомляв OBOZREVATEL:
Тіло Давиденка було знайдено прибиральницею в туалеті його особистого офісу, поруч з ним лежав пістолет.
Попередньою версією загибелі Давиденка є самогубство, проте правоохоронці будуть розглядати й інші версії.
Також з'явилися свіжі фото і відео з місця події.
Місцевий житель розповів, що автомобіль Давиденка з самого ранку стояв у його офісу.
Також стало відомо, що вікно кабінету народного обранця було відкрито, а в його машині виявили другий пістолет.
Відомо, що в минулому народний депутат був головою наглядової ради Державної продовольчо-зернової корпорації України, яка замішана в махінаціях і корупційних скандалах.
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