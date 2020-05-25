Прощання з Давиденком пройде в Києві, 25 травня

За його словами, Давиденко був "потужним політиком"

Смерть народного депутата Валерія Давиденка могла бути політичним замовленням.

Про це в ефірі "5 каналу" розповів нардеп від групи "Довіра" Сергій Шахов. На його думку, політик не міг вчинити суїцид.

"Що стосується моєї суб'єктивної точки зору, він не міг вчинити самогубства. Людина серйозна, харизматична, завжди готова допомогти. Моє враження від того, що це політичне замовлення. Тому що Давиденко був потужним політиком. Я вважаю, що це політика", – зазначив Шахов.

Валерій Давиденко

Додамо, що церемонія прощання з Давиденком пройде в понеділок, 25 травня, в клінічній лікарні "Феофанія" в Києві.

Нагадаємо, що 23 травня в центрі Києва з вогнепальним пораненням в голову 23 травня був знайдений народний депутат, член групи "Довіра" Валерій Давиденко.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

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