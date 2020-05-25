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25 травня • оновлено в 07:50
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Смерть Давиденка – не самогубство: нардеп

  • Депутат Сергій Шахов вважає смерть колеги політичним замовленням

  • За його словами, Давиденко був "потужним політиком"

  • Прощання з Давиденком пройде в Києві, 25 травня

16.7т
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Смерть народного депутата Валерія Давиденка могла бути політичним замовленням.

Про це в ефірі "5 каналу" розповів нардеп від групи "Довіра" Сергій Шахов. На його думку, політик не міг вчинити суїцид.

"Що стосується моєї суб'єктивної точки зору, він не міг вчинити самогубства. Людина серйозна, харизматична, завжди готова допомогти. Моє враження від того, що це політичне замовлення. Тому що Давиденко був потужним політиком. Я вважаю, що це політика", – зазначив Шахов.

Валерій Давиденко

Валерій Давиденко

Додамо, що церемонія прощання з Давиденком пройде в понеділок, 25 травня, в клінічній лікарні "Феофанія" в Києві.

Нагадаємо, що 23 травня в центрі Києва з вогнепальним пораненням в голову 23 травня був знайдений народний депутат, член групи "Довіра" Валерій Давиденко.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

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Автор
Тимур Григоренко
Особи
Сергій Шахов Валерій Давиденко
Місце
Україна
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