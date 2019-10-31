"Смердючий" скандал: що відомо про нового главу Черкаської облради

Новообраний голова Черкаської обласної ради Анатолій Підгорний, як виявилося, людина заможна, має впливових політичних покровителів і вже встиг стати фігурантом гучного екологічного скандалу.

OBOZREVATEL зібрав цікаві факти про нього.

У Черкаській облраді Анатолій Підгорний очолює фракцію ВО "Черкащани". Як повідомляють місцеві ЗМІ, бенефіціарами політичної сили є відомий черкаський забудовник Андронік Казарян та його бізнес-партнер, ексочільник Черкащини Юрій Ткаченко.

Сам Підгорний – також знаний у своєму регіоні аграрій. У його власності перебуває кілька фермерських підприємств: "Терра – Украгро", "Тальне-Агрохім" та АТ "Сіріус Агротрейд". Усі з пропискою в місті Тальне Черкаської області, звідки родом Анатолій Вікторович.

Анатолій Підгорний осолював місцеву філію "Укрветсанзаводу"

Згідно із декларацією, оприлюдненою на сайті НАЗК, за 2018 рік новий голова Черкаської обласної ради задекларував понад три мільйони гривень доходу, не враховуючи прибутків дружини. Готівкою зберігає більш ніж 800 тис. грн. Родина Підгорного орендує понад 300 гектарів землі на Полтавщині та володіє орієнтовно 50 га на Черкащині (переважно в рідному Тальнівському районі). Окрім того, Підгорні заявили про три житлови будинки, квартиру, чотири легкові автівки та сільгосптехніку: трактори, комбайни.

Певний час Анатолій Підгорний очолював тальнівську філію ДП "Укрветсанзавод". Підприємство займалося переробкою тваринних туш на м’ясокісткове борошно. Місцеві жителі нарікали, що саме через діяльність заводу в Тальному та навколишніх селах стоїть нестерпний, ядучий сморід. У 2016-2017 роках тальнівчани виходили на акції протестів. Працівники виробництва пояснювали: обладнання застаріле, відсутні спеціальні фільтри. Однак наполягали: так працюють всі ветсанзаводи в країні.

Крім невдоволення місцевого населення екологічною ситуацією, керівника тальнівського "Укрветсанзаводу" звинувачували і його співробітники. Ті скаржилися журналісту місцевого інтернет-видання на невиплату зарплати. Підгорний нібито пояснював це тим, що коштів на оплату праці не нараховує столичне керівництво заводу.

Натомість Анатолій Підгорний подібні звинувачення відкидав і стверджував: ті, мовляв, мають замовний характер.

Як повідомляв OBOZREVATEL, 29 жовтня на позачерговому засіданні сесії Черкаської обласної ради мінімальною кількістю голосів був обраний його новий керівник. Ним став Анатолій Підгорний. Посада голови облради майже рік була вакантною.

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