Служив в армії Ізраїлю: блогер Куницький із "Слуги народу" потрапив у новий скандал

Популярний автоблогер Олександр Куницький, який балотується в Раду по мажоритарці від "Слуги народу", проходив службу в армії Ізраїлю.

Про це в Facebook повідомив позафракційний нардеп Андрій Денисенко, опублікувавши знімок Куницького з армійським товаришем.

"З новин почув, що штаб "Слуги народу" нарешті звернув свою увагу на доведений факт наявності у їхнього кандидата в народні депутати Олександра Куницького подвійного громадянства. Тож хочу полегшити їм пошук та аналіз фактів і додаю ще один важливий доказ - світлину Куницького з його армійським товаришем", – написав Денисенко.

Нардеп також уточнив, що служити в армії Ізраїлю мають право і обов'язок тільки громадяни цієї країни.

Нардеп Ігор Мосійчук опублікував ще один знімок, стверджуючи, що на ньому зображений саме Куницький.

"Іноді одне фото варте тисячі слів. Варте навіть більше, ніж сухі факти та будь-які документи, які нібито і читають, але ніколи не вчитуються, та не аналізують. На фото: кандидат в народні депутати від партії "Слуга народа" по 169 в/о (Харків) Олександр Куницький в оточені товаришів по службі в ЦАХАЛ (армія оборони Ізраїля)", – заявив Мосійчук.

Олександр Куницький в армії Facebook Андрія Денисенка

Олександр Куницький в армії Facebook Ігоря Мосійчука

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше в мережі з'явилися копії документів, що підтверджують ізраїльське громадянство кандидата Куницького. Він балотується в 169-му окрузі Харкова від політичної сили "Слуга народу". Нещодавно ЦВК підтвердила подвійне громадянство Куницького.

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