"Слугу" зловили в Раді на пересиланні еротичного відео однопартійцю

Борис Бондар Політика 18:03, 17.11.2020 Оновлено: 18:12, 17.11.2020

Народного депутата від партії "Слуга народу" Анатолія Драбовського помітили за пересиланням еротичного відео своємуоднопартійця Олегу Тарасову під час перерви в засіданні Верховної Ради.

Про це повідомило tk.media. Відповідне відео зняв журналіст Олексій Липовецький.

Після пересилки ролика з голою жінкою нардеп почистив пам'ять свого смартфона, оскільки з'явилося повідомлення про недостатню її кількість. Він видалив відео брифінгу глави МОЗ Максима Степанова.

Також на кадрах, знятих журналістом, видно, що в телефоні парламентарі збережені інші еротичні зображення.

62-річний Драбовський в 2019 році був обраний народним депутатом Верховної ради України від партії "Слуга народу" по виборчому округу № 12 у Вінниці. До цього він працював ректором Вінницького кооперативного інституту.

Драбовський вибрав еротичний ролик
tk.media
На телефоні нардепа були інші еротичні знімки
tk.media
Він відправив відео своєму однопартійцю
tk.media
На телефоні не вистачило пам'яті
tk.media
Нардеп видалив брифінг голови МОЗ
tk.media

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше у Верховній Раді зняли особисту переписку народної депутатки від партії "Слуга народу" Олени Криворучкіної.

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