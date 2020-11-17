"Слугу" зловили в Раді на пересиланні еротичного відео однопартійцю

Борис Бондар
Борис Бондар
Політика
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  • Драбовський переслав еротичний ролик своєму однопартійцю і колезі по ВР Тарасову

  • У телефоні нардепа були збережені інші зображення з оголеними жінками

Драбовського засікли за відправкою еротичного відео колезі

Народного депутата від партії "Слуга народу" Анатолія Драбовського помітили за пересиланням еротичного відео своємуоднопартійця Олегу Тарасову під час перерви в засіданні Верховної Ради.

Про це повідомило tk.media. Відповідне відео зняв журналіст Олексій Липовецький.

Після пересилки ролика з голою жінкою нардеп почистив пам'ять свого смартфона, оскільки з'явилося повідомлення про недостатню її кількість. Він видалив відео брифінгу глави МОЗ Максима Степанова.

Також на кадрах, знятих журналістом, видно, що в телефоні парламентарі збережені інші еротичні зображення.

62-річний Драбовський в 2019 році був обраний народним депутатом Верховної ради України від партії "Слуга народу" по виборчому округу № 12 у Вінниці. До цього він працював ректором Вінницького кооперативного інституту.

Драбовський вибрав еротичний ролик
На телефоні нардепа були інші еротичні знімки
Він відправив відео своєму однопартійцю
На телефоні не вистачило пам'яті
Нардеп видалив брифінг голови МОЗ

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше у Верховній Раді зняли особисту переписку народної депутатки від партії "Слуга народу" Олени Криворучкіної.