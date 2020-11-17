"Слугу" зловили в Раді на пересиланні еротичного відео однопартійцю

Народного депутата від партії "Слуга народу" Анатолія Драбовського помітили за пересиланням еротичного відео своємуоднопартійця Олегу Тарасову під час перерви в засіданні Верховної Ради.

Про це повідомило tk.media. Відповідне відео зняв журналіст Олексій Липовецький.

Після пересилки ролика з голою жінкою нардеп почистив пам'ять свого смартфона, оскільки з'явилося повідомлення про недостатню її кількість. Він видалив відео брифінгу глави МОЗ Максима Степанова.

Також на кадрах, знятих журналістом, видно, що в телефоні парламентарі збережені інші еротичні зображення.

62-річний Драбовський в 2019 році був обраний народним депутатом Верховної ради України від партії "Слуга народу" по виборчому округу № 12 у Вінниці. До цього він працював ректором Вінницького кооперативного інституту.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше у Верховній Раді зняли особисту переписку народної депутатки від партії "Слуга народу" Олени Криворучкіної.