'Слугу' спіймали за 'бронюванням' елітного готелю в Домінікані на засіданні Ради. Фото

Депутата від "Слуги народу" Валерія Колюха підловили в залі Верховної Ради на тому, як він бронював готель для майбутнього відпочинку. Серед варіантів була Домініканська Республіка й апартаменти за $6750.

Це відбулося під час засідання парламенту 15 грудня, пише "Цензор.НЕТ" і публікує відповідні фото (щоб подивитися, доскрольте новину до кінця).

На кадрах видно листування парламентаря у телефоні. Йому написали, що бронювання в одному з готелів зросло до "6750 уже" (доларів, понад 187 тис. грн. – Ред.).

"Ого", – здивувався "слуга".

Очевидно, йшлося про п’ятизірковий готель "Catalonia Bavaro Beach" у Домініканській Республіці, адже посилання саме на нього скинули нардепу у месенджер.

"Валєра, вибираємо... Вам бронювати?.. Єгипет зростає теж", – написали йому, на що Колюх відповів "бронюйте".

Довідка: Валерій Колюх є главою підкомітету з питань науки та інновацій комітету ВРУ з питань освіти, науки та інновацій. В парламент він пройшов в 92-му окрузі на Київщині.

Колюх має дві вищі освіти. Він закінчив філософський факультет Київського національного університету імені Тараса Шевченка ("Політологія") й аспірантуру на кафедрі політичних наук. Крім цього, опанував спеціальність "Правознавство" в Київському університеті права НАН України. "Слуга" є доктором політичних наук, професором кафедри політичних наук КНУ ім. Т. Шевченка.

Колюх був одним із 77 "слуг", які днями провалили голосування за земельну децентралізацію Зеленського. Йдеться про законопроєкт №2194 щодо вдосконалення системи управління та дерегуляції земельних відносин.

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