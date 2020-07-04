"Слугу народу" звинуватили в побитті нардепки: з'явилося відео

Фракція "Європейська солідарність" заявила, що народний депутат від "Слуги народу" Андрій Мотовиловець підняв руку на нардепку від "ЄС" Марію Іонову.

Користувач Facebook Руслан Поліщук опублікував відео, на якому видно, як Іонову хапають за руку, коли вона стоїть за трибуною Верховної Ради (щоб подивитися, доскрольте до кінця сторінки).

Як повідомляється на сайті "ЄС", "кривдник" не приніс вибачення, незважаючи на заклики спікера парламенту Дмитра Разумкова. У партії вимагають усунути нардепа від засідань на 2-3 тижні.

Сам Мотовиловець заявив, що попросив вибачення у Іонової "в особистій розмові", але публічно вибачатися не хоче, оскільки переконаний, що "нічого не робив".

"Давайте так: якщо відео є, я перераховую благодійний внесок в розмірі 100 тисяч гривень до фонду "Повернись живим". Якщо його немає – це робить ваша партія. По-моєму, варіант безпрограшний", – написав він у Facebook.

Як повідомляв OBOZREVATEL, у Верховній Раді 3 липня стався скандал через обговорення законопроекту №3734.