"Слугу народу" звинуватили в педофілії: нардеп відреагував

Народний депутат України з фракції "Слуга народу" Роман Іванісов нібито відбував покарання за зґвалтування неповнолітньої.

Як повідомляє UNN із посиланням на правоохоронні органи, Іванісова затримали 14 вересня 1995 року Куйбишевським райвідділом міліції Запорізької області за ст. 117 ч. 3 (зґвалтування неповнолітньої), і ст. 118 ч. 2 (зґвалтування неповнолітньої неприродним чином) Кримінального кодексу України, який діяв на той час.

22 вересня його відправили в СІЗО, з якого за рішенням суду відпустили через три дні. 25 жовтня того ж року Іванісова затримали повторно, а 21 березня 1996-го його засудили до 3,5 років позбавлення волі, з яких 2,5 він відбув у виправній колонії загального режиму.

Романа Іванісова звинуватили в згвалтуванні неповнолітньої

Довідки сумнівної достовірності про нібито злочин Іванісова також опублікував у своєму телеграм-каналі колишній нардеп від Радикальної партії Ігор Мосійчук.

Телеграм-канал Ігоря Мосійчука

Сам народний депутат ці факти спростував, назвавши їх "чорнухою", на яку були витрачені великі гроші. Також він опублікував у Facebook фотокопію довідки про відсутність судимості.

Нагадаємо, Роман Іванісов є нардепом-мажоритарником, він був обраний до Верховної Ради по 153-му округу в Рівному.

Довідка про відсутність судимості ФБ Іванісова

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше виключена з фракції "Слуга народу" народна депутатка Ганна Скороход підтвердила слова свого колеги Антона Полякова про те, що керівництво партії продавало округу на парламентських виборах. За її даними, середня сума "продажу" становила $300 000.

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