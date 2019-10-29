'Слугу народу' викрили у визнанні терористів 'ЛНР': в мережі спалахнув скандал

Народний депутат України від президентської партії "Слуга народу" Юрій Камельчук спровокував у мережі грандіозний скандал. Він спалахнув після допису політика, в якому він визнав підконтрольних Росії терористів "ЛНР" стороною конфлікту на Донбасі.

На своїй сторінці у Facebook Камельчук підтримав розведення військ поблизу селища Золоте на Луганщині, чим і викликав хвилю критики після некоректного формулювання про окупантів.

"ЗСУ і "ЛНР" підтвердили готовність почати розведення військ у Золотому. Обидві сторони запустили сигнальні ракети білого кольору в Золотому. Таким чином підтверджено готовність до розведення сил і засобів на ділянці №2 в районі населеного пункту Золоте-4 Луганської області", – написав нардеп.

Однак українців обурило вживання парламентарієм формулювання "ЛНР", а не ОРДЛО.

Юрій Камельчук втрапив у скандал через "ЛНР"

У зв'язку з цим вони запідозрили члена "Слуги народу" у визнанні терористичної організації і вибухнули гнівними коментарями з цього приводу.

"А хто такі "ЛНР"? Ми їх вже визнали? Російських військ там немає?", "Цими постами і вчинками, панове народні депутати, ви зрадили інтереси України!!!", "Дуже високий показник інтелекту писати "ЛНР". Пишіть тоді вже без лапок, чого там", "Дуже дивно, що народний депутат не знає, що існують ОРДЛО. Також вживається поняття "російські війська", "окупаційні війська", "терористи", "бойовики", "Це легалізація НЗФ?" – обурюються люди в коментарях під постом Камельчука.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

29 жовтня на Донбасі почалося розведення військ поблизу Золотого Луганської області. Це підтвердили у штабі ООС та російські терористи "ЛНР".

Президент України Володимир Зеленський підтримав початок процесу, заявивши, що це прекрасно.

Тим часом в Маріуполі пройшли масові акції протесту проти відведення військ. Активісти вийшли на вулиці з банерами "Мені 42-й рік, я ж не лох, я президент цієї країни!", "Після відведення "Гради" долетять сюди!".

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