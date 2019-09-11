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11 вересня • оновлено в 22:06
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"Слуг народу" впіймали на кнопкодавстві: моменти потрапили на відео

19.1т Читати матеріал російською

У Верховній Раді 9 скликання зафіксували ще один випадок кнопокодавства – мажоритарник, який був обраний в окрузі №156 від "Слуги народу" Сергій Литвиненко проголосував за свого колегу Олександра Скічка.

Порушення потрапило у кадр журналістів громадянського руху "Чесно" (щоб подивитися відео, доскрольте новину до кінця).

При цьому, активісти допустили помилковість своїх висновків, оскільки вказане місце офіційно закріплене за Скічком, однак існує ймовірність, що у слоті пульта могла бути карта іншого нардепа.

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Литвиненко проголосував у Раді за Скічка

Литвиненко проголосував у Раді за Скічка

Соцмережі

Зазначається, що кнопкодавство було зафіксовано 3 вересня о 17:52, під час голосування за включення до порядку денного сесії законопроєкту про внесення змін до статті 85 і 101 Конституції (щодо уповноважених ВРУ) і його направлення до Конституційного суду.

Це на тиждень раніше, ніж заявлений перший випадок із нардепом-мажоритарником Олександром Ковальовим.

При цьому, у випадку з Литвиненком, камера не зафіксувала обличчя нардепа. Однак за схемою розміщення парламентарів видно, що саме він нібито кнопкодавив.

"Слуг народу" впіймали на кнопкодавстві: моменти потрапили на відео

Скріншот

"Слуг народу" впіймали на кнопкодавстві: моменти потрапили на відео

Скріншот

Того ж дня, 3 вересня, вже після порушення Литвиненко опублікував пост у Facebook, де зазначив, що "Слуга народу" введе позбавлення нардепа мандата за кнопкодавство.

"Слуг народу" впіймали на кнопкодавстві: моменти потрапили на відео

Скріншот

Нагадаємо, що всі кандидати від "Слуги народу" напередодні виборів підписали меморандум, у якому, зокрема, пообіцяли не кнопкодавити, не передавати і не приймати від колег картку для голосування.

Незабаром Литвиненко виправдався, запевнивши, що "просто переживав, щоб була більшість".

Крім того, на кнопкодавстві зловили депутата Олену Копанчук. Вона пройшла в Раду по мажоритарці "Слуги народу" від округу №189 у Хмельницькій області.

Після ряду інцидентів народний депутат від фракції "Слуга народу" Ірина Верещук в ефірі телеканалу NEWSONE заявила, що фракція принесе свої вибачення виборцям за те, що її представники займалися кнопкодавством.

Нардепи-порушники ж пройдуть розслідування, за результатами якого партія ухвалить відповідні рішення.

Відреагував на порушення і мажоритарник від "Слуги народу" Роман Грищук. Він написав у Facebook, що всіх кнопкодавів потрібно позбавити мандатів.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Ковальов, якого впіймали на на кнопкодавстві, погрожував журналістам, що зафіксували порушення.

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Особа
Олександр Скічко
Місце
Україна
Теги
Партія Слуга народу Верховна Рада України
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Imir Imir
Imir Imir
"Зробимо це разом" Зебилы ,сер
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Литвиненко Антон
Литвиненко Антон
скичко, что-то там рассказывал, что идет в Раду менять страну в лучшую сторону))) Баран...
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voznyk ruslan
voznyk ruslan
Ай-яй-яй
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