Продалися ОПЗЖ? ''Слугу народу'' спіймали на голосуванні за колегу в Раді. Відео

У Верховній Раді народного депутата від фракції "Слуга народу" Олександра Мариковського спіймали на голосуванні за колегу від ОПЗЖ Наталію Королевську.

Інцидент стався на засіданні парламенту 4 вересня (щоб подивитися відео, доскрольте до кінця сторінки).

Під час голосування за законопроект "Про вихід з Угоди про співробітництво держав-учасниць СНД у створенні, використанні та розвитку міждержавної мережі інформаційно-маркетингових центрів для просування товарів і послуг на національні ринки" на табло висвітилося, що один депутат від ОПЗЖ проголосував за вихід з угоди. Після цього в залі піднявся шум.

"Коли ви переїхали до фракції ОПЗЖ?" – запитав спікер Дмитро Разумков "слугу" Олександра Мариковського.

За його словами, Королевська не голосувала, але голосувала її карта.

"Це інше питання, як це сталося. Це сталося дійсно випадково, тому що наші народні депутати дуже люблять переміщатися по залу, іноді приземлятися не там, де потрібно. І випадково людина не змінила картку одну на іншу", – пояснив Разумков.

При цьому він заявив, що переголосування не буде.

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