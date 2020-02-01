Народного депутата України IX скликання від "Слуги народу" Євгена Шевченка підловили на нецензурному спілкуванні в соцмережі.
Відповідні повідомлення були опубліковані зі сторінки народного обранця в Facebook. Скріншоти оприлюднені експертом Інституту постінформаційного суспільства Дмитром Золотухіним, який припустив, що акаунт політика могли зламати.
"Не пи**іть, чого не знаєте. Вже зроблено стільки, що Вам і не снилося", – відповів "Шевченко" на обурення користувача Дмитра Ляшенка через проблеми округу.
Євген Шевченко
facebook.com/e.shevchenko
У коментарях під постом Золотухіна також з'явилося наступне повідомлення: "Розвідники і фахівці інформаційних воєн йдуть у бан. А твій бот Ляшенко до мене не звертався, перевірили журнал реєстрацій звернень. Усе Вами придумано для провокації. Ідіть у свій брудний туалет".
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Скріншот
Додамо, Євген Шевченко пройшов у Раду із 76-го округу в Запорізькій області.
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Як писав OBOZREVATEL, народний депутат від "Слуги народу" Олександр Качура назвав недоліком президента України Володимира Зеленського його "надмірну довірливість".
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