Народного депутата України IX скликання від "Слуги народу" Євгена Шевченка підловили на нецензурному спілкуванні в соцмережі.

Відповідні повідомлення були опубліковані зі сторінки народного обранця в Facebook. Скріншоти оприлюднені експертом Інституту постінформаційного суспільства Дмитром Золотухіним, який припустив, що акаунт політика могли зламати.

"Не пи**іть, чого не знаєте. Вже зроблено стільки, що Вам і не снилося", – відповів "Шевченко" на обурення користувача Дмитра Ляшенка через проблеми округу.

Євген Шевченко facebook.com/e.shevchenko

У коментарях під постом Золотухіна також з'явилося наступне повідомлення: "Розвідники і фахівці інформаційних воєн йдуть у бан. А твій бот Ляшенко до мене не звертався, перевірили журнал реєстрацій звернень. Усе Вами придумано для провокації. Ідіть у свій брудний туалет".

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Додамо, Євген Шевченко пройшов у Раду із 76-го округу в Запорізькій області.

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Як писав OBOZREVATEL, народний депутат від "Слуги народу" Олександр Качура назвав недоліком президента України Володимира Зеленського його "надмірну довірливість".

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