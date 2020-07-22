"Слугу народу" Холодова звинуватили в корупції: що загрожує нардепу

Національне агентство з питань запобігання корупції знайшло корупційну складову в діях народного депутата від "Слуги народу" Андрія Холодова.

НАЗК склало протокол про порушення, який був переданий до суду, передає "Радіо Свобода". Відзначається, що Холодов порушив 28-у статтю закону про "Про запобігання корупції", за що передбачена адміністративна відповідальність.

Відомство повідомило, що політик діяв в умовах "реального конфлікту інтересів", коли відправив офіційне депутатське звернення до директора НАБУ Артема Ситника з вимогою надати інформацію про результати досудового розслідування у кримінальних провадженнях, в яких може фігурувати сам.

За даними НАЗК , Холодов просив Ситника надати йому інформацію про стан і результати всіх досудових розслідувань, що стосуються так званої "тютюнової правки", яка повинна була збільшити заробітки для роздрібних торговців сигаретами, з законом №1049.

У Нацагентстві підкреслили, що нардеп не повинен використовувати свій мандат в корисливих цілях. За таке порушення йому загрожує накладення штрафу від 200 до 400 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян (від 3400 до 6800 грн).

У поясненні для НАЗК Холодов сказав, то таке рішення відомства є політичним тиском.

"Я виконував обов'язки народного депутата України, а моя зацікавленість полягала лише в тому, щоб НАБУ належним чином виконував свої зобов'язання перед народом України. Отже, звинувачення мене в конфлікті інтересів є надуманими і необґрунтованими", – висловився нардеп.

Як повідомляв OBOZREVATEL, НАЗК почало перевірку можливого зв'язку "слуги народу" Андрія Холодова з тютюновим бізнесом.