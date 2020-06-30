Домбровську, названу колегами "сосною", запідозрили в любові до Путіна. Фото

Ветеран АТО Євген Шевченко запідозрив кандидатку в мери Миколаєва Тетяну Домбровську в тому, що вона нібито симпатизує президенту Росії Володимиру Путіну і терористам на Донбасі.

Він опублікував у себе в Facebook скріншоти зі сторінки "Тетяна Кримчакова Влад Домбровський" (Кримчакова – її дівоче прізвище) в "Одноклассниках" за 2014 рік. Водночас невідомо, чи дійсно це їхній аккаунт (щоб подивитися фото, доскрольте до кінця новини).

""Корабельна сосна", яку згадував Давид Арахамія, – це Тетяна Домбровська, кандидатка в мери Миколаєва від партії "Слуга народу". І на скріншотах можна побачити її думки та вподобання", – написав Шевченко.

Тетяну Домбровську запідозрили в любові до Путіна і терористам на Донбасі inforesist.org

На фото в соцмережі Домбровська зображена разом із чоловіком, а місцем проживання вказано Миколаїв.

На скрінах видно, що нібито Домбровські вважають класними фото президента РФ Володимира Путіна, а також публікації про "застосування карателями зброї масового знищення" та про катастрофу рейсу МН17.

Тетяну Домбровську запідозрили в любові до Путіна і терористам на Донбасі Facebook Євгена Шевченка

Політик поки не прокоментувала ці публікації.

Тетяну Домбровську запідозрили в любові до Путіна і терористів на Донбасі Facebook Євгена Шевченка

Facebook Євгена Шевченка

Як повідомляв OBOZREVATEL, Тетяна Домбровська раніше опинилася в центрі скандалу через висловлювання керівників партії "Слуга народу" Олександра Корнієнка і Давида Арахамії, які назвали її "корабельною сосною". Пізніше їй принесли вибачення, які Домбровська прийняла.