"Слуги" зустрілися із Зеленським: названі дати голосування за глав НБУ і АМКУ

На засіданні фракції партії "Слуга народу" з президентом України Володимиром Зеленським та прем'єр-міністром Денисом Шмигалем обговорили кандидатів на посади голів НБУ, АМКУ та кандидатуру промислового віцепрем'єра.

Про це OBOZREVATEL повідомило джерело у фракції. На посаду віцепрем'єр-міністра – міністра з питань стратегічних галузей промисловості України на голосування в ВР винесуть кандидатуру директора інжинірингової компанії "Прогресстех-Україна" Олега Уруського. Голосування, найімовірніше, відбудеться в середу, 15 липня.

На посаду глави Антимонопольного комітету тоді ж подадуть кандидатуру нинішньої в.о. керівника відомства Ольги Піщанської.

Голосування щодо призначення на посаду глави Національного банку України, можливо, відбудеться в п'ятницю, 17 липня. Поки кандидатуру не назвали.

Депутатка від "Слуги народу" Ольга Василевська-Смаглюк підтвердила журналістам, що на зустрічі не обговорювали конкретних кандидатур на посаду глави НБУ. Але, за її словами, Зеленський попросив нардепів не поспішати у відпустку.

"Слуги народу" збираються на засідання фракції в "Парковому". Пускають за посвідченнями. (Telegram-канал Политика Страны)

Як повідомляв OBOZREVATEL, глава Нацбанку України Яків Смолій в середу, 1 липня, подав у відставку. Як заявив Смолій, на Нацбанк "протягом тривалого часу здійснюється систематичний політичний тиск".

Верховна Рада звільнила голову Антимонопольного комітету Юрія Терентьєва. Рішення про це було ухвалено на засіданні парламенту в п'ятницю, 3 липня.