"Слуги" збирають фракцію: нардеп злив план зустрічі

Увечері 14 грудня парламентська фракція "Слуга народу" збереться на засідання.

Як повідомив у Telegram народний депутат від "СН" Олександр Качура, на зустрічі, яка запланована на 18:00, буде розглянуто проєкт держбюджету на 2021 рік, а також низку законопроєктів.

Зокрема, "слуги" розглянуть:

№3087д про Бюро економічної безпеки;

№4470 і №4471 про відновлення повноважень НАЗК;

№3760 про інвестнянь;

№3656 з приводу зниження ставки ПДВ для аграрних виробників;

№4065 про інформацію, необхідну для декларування;

№3132 про посилення повноважень Антимонопольного комітету;

№3014 пропозиції президента до закону "Про електронні комунікації".

Також нардеп припустив розгляд кадрових питань.

"Але, найімовірніше, вони будуть обговорюватися у вівторок на окремому засіданні фракції", – додав Качура.

Скрин Telegram

Як повідомляв OBOZREVATEL, Верховна Рада 15 грудня буде голосувати за законопроєкт про державний бюджет України на 2021 рік у другому читанні.

Це стане фінальним голосуванням за документ, який передбачає економію на пенсії, вчителях і більше грошей на Офіс генпрокурора.