"Слуги" запускають "капітуляцію Штайнмаєра". Як просувають "зраду" і в чому небезпека

У закон про особливий статус Донбасу все ж погодилися внести "формулу Штайнмаєра", яка передбачає проведення місцевих виборів на тимчасово окупованих територіях.

Про несподіваний крок в ефірі програми "Право на владу" на "1+1" заявив представник української делегації в політичній підгрупі ТКГ, нардеп провладної партії "Слуга народу" Андрій Костін.

І, якщо до проведення виборів кордону не передадуть під повний контроль України, це, по суті, означатиме, що голосування в ОРДЛО пройде під повним контролем російських бойовиків. Точно так само, як проходив "референдум" навесні 2014 року в Луганській, Донецькій областях і в Криму. Підсумки подібних голосувань – очевидні.

"Формулу Штайнмаєра" називають фактичної капітуляцією України на Донбасі

Відповідно до неї, Україна має провести вибори в ОРДЛО без роззброєння "Л/ДНР" і відведення військ Росії

Після виборів Україна зобов'язана надати політичну й економічну автономію ОРДЛО

Україна маж оголосити амністію бойовикам

Незважаючи на те, що ще рік тому і президент Володимир Зеленський, і лідер пропрезидентської фракції "Слуга народу" Давид Арахамія називали узгодження "формули Штайнмаєра" технічним кроком із метою організації зустрічі в "нормандському форматі", тепер ситуація докорінно змінилася – "слуги" почали її просування.

"Ми погодилися, щоб "формулу Штайнмаєра" було внесено в закон про особливий статус Донбасу. Зараз тривають переговори про те, які статті цього закону має бути змінено, щоб він працював з погляду права", – заявив Костін в ефірі 17 вересня.

Заступниця голови фракції "Слуга народу" Євгенія Кравчук, коментуючи ситуацію OBOZREVATEL, не відкинула того, що зміст закону про особливий статус Донбасу може бути переглянуто до кінця цього року. Вона додала, що обговорювати процес проведення виборів в ОРДЛО будуть на засіданні фракції за участю представників ТКГ.

"Вибори на тимчасово окупованих територіях під дулами автоматів точно не можуть пройти. І не може бути інших думок усередині нашої фракції, це виключено. Наша позиція полягає в тому, що всіх компонентів безпеки має бути дотримано. Це позиція переговірників і президента", – сказала Кравчук.

Колишній заступник глави Адміністрації президента Костянтин Єлісєєв, який виступав дипломатичним радником на переговорах у "нормандському форматі", вважає, що президент Росії Володимир Путін обдурив нову українську владу.

"Формула Штайнмаєра", яку було ухвалено рік тому, – це російський варіант, а не український. Там є фраза, що "закон про особливий порядок вступить у постійний статус за умови проведення в цілому демократичних виборів". На фразі "в цілому" Росія наполягала три роки. Ми її постійно відбивали, а нова влада прийшла й погодилася на неї", – зазначив Єлісєєв.

За його словами, інкорпоруючи формулу, Україна, по суті, визнає вибори на території Донецької та Луганської областей, навіть якщо вони пройдуть із порушеннями.

"Вибори на Донбасі 100% пройдуть під контролем проросійських бойовиків. Росія ж не виводить свої війська, вона наполягає, що спочатку вибори, а потім ми подивимося. І друге – ну, не можна проводити вибори за дірявого кордону. Сподіваюся, що українські активісти не дозволять цьому трапитися , – підсумував Єлісєєв.

Зі свого боку український представник ОРДЛО в Тристоронній контактній групі Сергій Гармаш назвав внесення "формули Штайнмаєра" в закон про особливий статус Донбасі зобов'язанням України.

"Це зобов'язання Україною було взято на себе на "нормандській" зустрічі в Парижі. Там було зафіксовано, що Україна вносить у своє законодавство ось цей закон. Цитую статтю 10-ту, прикінцеві положення, куди його імплементують: "Справжній закон набуває чинності о 20:00 в день голосування на позачергових місцевих виборах, які призначено відповідно до Конституції України". Тобто вибори мають відповідати Конституції України і спеціальному Закону про позачергові місцеві вибори. У Конституції України записано, що вибори проходять на прозорій демократичній основі", – наголосив він.

За словами Гармаша, проведення виборів без повного контролю над українським кордоном – це абсурд.

"Спеціальний закон про вибори, який регулює позачергові місцеві вибори в ОРДЛО ще навіть не розглядався ВР. Тобто від українського парламенту залежатиме, яким буде цей закон і які там проводитимуться вибори. Якоїсь серйозної небезпеки від імплементації "формули Штайнмаєра" я не бачу, якщо, звичайно, український парламент не зійде з розуму й у цьому законі дозволить проводити вибори до передання Україні кордону", – зауважив Гармаш.

"Формула Штайнмаєра" – це запропонований у 2016 році на той час главою Міністерства закордонних справ Німеччини Франком-Вальтером Штайнмаєром варіант реалізації Мінських угод.