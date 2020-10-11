В "Слузі народу" виступили за закупівлю вакцини від COVID-19 у росіян. Ви тільки вдумайтеся в те, що вони пропонують. Медведчук публічно зустрічається з Путіним, де просить вакцину для українців. Проходить всього пару днів і депутати від фракції президента виступають за закупівлю вакцини.

На фронті укр. армії заборонили відповідати на обстріли окупантів, перемир'я триває в той час, поки ворог займає нові позиції під носом у наших підрозділів. Перемир'я, щоб проросійські сили перемагали на виборах і взяли якнайбільше голосів виборців. Нардеп Деркач за заявою спецслужб США працює на Кремль, але він навіть не взятий під варту. На свободу під 500 тис. грн випускають "викладача", яка СБУ висунуло підозру в шпигунстві на користь РФ, тим часом укрвоїн Антоненко продовжує сидіти в тюрмі без праві виходу під заставу. Представник ТКГ Фокін публічно заявляє, що на Донбасі він не бачить росвійськ.

Деякі експерти розповідають нам, що Зеленський і ко діють в інтересах України. Питання, України якої? У складі РФ, Малоросії або нової союзної держави? Бомбардувальники країн НАТО і вчення, це не заслуга зеленої влади і тим більше підписання меморандуму в Лондоні.

Вони забули розповісти, що підписання меморандуму відбулося між міноборони України і Британії в 2016 році, ще за правління Порошенко, а те, що підписав Зеленський, це один з пунктів виконавчої частини підписаного раніше документа. Гроші з фонду на боротьбу з COVID-19 витрачено на будівництво доріг і на передвиборну компанію. Заражених кожен день все більше і більше, лікарні переповнені і на кожен апарат ШВЛ чергу. Медики ледь справляються, в київському госпіталі відділення гнійної хірургії віддали під лікування заражених, інфекційне відділення заповнене. Черги швидких і гучні заяву медиків. Замість закупівлі обладнання та відкриття нових відділень, Слуги пропонують закуповувати вакцину у наших ворогів, які вбивають українців і окупують нашу територію. Вони впевнено йдуть до своєї мети ..