"Слуги" слідом за Росією запропонували ввести відповідальність за пропаганду ЛГБТ

У Верховній Раді України зареєстрували законопроєкт, що передбачає адміністративну відповідальність за "пропаганду гомосексуалізму та трансгендеризму".

Відповідну пропозицію про внесення змін до Кодексу України про адміністративні правопорушення внесли два депутати-мажоритарники з фракції "Слуга народу" – Георгій Мазурашу та Олена Лис.

Обидва народних обранці пройшли в Раду від Чернівецької області. Додамо, текст законопроєкту № 3917 на сайті ВР поки відсутній.

На сайті українського парламенту зазначено, що 22 липня проєкт закону був переданий на розгляд керівництву.

Нагадаємо, в Росії таку заборону ввели ще в 2013 році. Стаття про "пропаганду нетрадиційних сексуальних відносин серед неповнолітніх" передбачає штраф від 50 тисяч до 1 мільйона рублів.

У 2017 році Європейський суд із прав людини визнав цей закон порушенням права на свободу вираження поглядів.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше глава "Союза женщин России" Катерина Лахова на зустрічі з президентом РФ Володимиром Путіним поскаржилася йому на виробника морозива "Радуга". На її думку, найменування і забарвлення морозива пропагують серед російських дітей нетрадиційні стосунки.

У компанії відповіли, що виступають за "традиційні сімейні стосунки".

Росіяни влаштували іронічний флешмоб, запропонувавши Путіну розібратися, чи пропагують гомосексуалізм програма "Спокойной ночи, малыши", конструкторське бюро "Радуга" і радянський телевізор "Радуга".

Тим часом Чорногорія 1 липня проголосувала за легалізацію одностатевих шлюбів, ставши першою країною за межами ЄС і Західної Європи, яка на законних підставах визнала права ЛГБТ+ спільноти.