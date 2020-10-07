"Слуги" заговорили про зняття Тищенка з посади голови партцентру після "плівок Лероса", – ЗМІ
У партійному чаті "Слуги народу" активно критикують нардепа Миколу Тищенка після публікації чергової частини "плівок" Гео Лероса"¸ повідомила "Страна" з посиланням на джерело.
За інформацією співрозмовника видання, колеги Тищенка заговорили про позбавлення його посади глави партійного центру. Сам депутат нібито займає "деструктивну позицію".
"Миколу в чаті розносять, його хочуть знімати з керівника партійного центру. У нього деструктивна позиція. Він навіть в чаті відповідає в стилі "а ти на себе подивися". Тобто, самі плівки ніяк не коментує. Але планується офіційна заява фракції з цього приводу. Офіс президента ніяк не реагує, оскільки всі у відрядженнях. Коти з хати, а миші в танок", – заявило джерело.
Як повідомляв OBOZREVATEL:
Спершу народний депутат України Гео Лерос заявив, що має аудіозаписи, на яких колишній депутат Київської міськради Денис Комарницький і "слуга народу" Микола Тищенко нібито планують на нього замах.
1 жовтня Лерос дійсно опублікував записи розмов нібито Тищенка і Комарницького, в яких фігурує ім'я голови Офісу президента Андрія Єрмака.
Незабаром Лерос оприлюднив другу частину записів розмов нібито нардепа від "Слуги народу" Миколи Тищенка, "смотрящего" над Києвом Дениса Комарницького і одного з його партнерів. У ньому фігуранти переговорів обговорюють, як відбілити репутацію Тищенка, і погрози Леросу.
Тищенко попросив Службу безпеки виділити Леросу охорону після оприлюднення ним другої серії компрометувальних записів розмов нардепа з ексдепутатом Київради Денисом Комарницьким. Плівки він назвав інструментом впливу на нього і спробою перешкодити представникам команди Зеленського здобути перемогу на виборах в столиці.