"Слуги" заговорили про зняття Тищенка з посади голови партцентру після "плівок Лероса", – ЗМІ

У партійному чаті "Слуги народу" активно критикують нардепа Миколу Тищенка після публікації чергової частини "плівок" Гео Лероса"¸ повідомила "Страна" з посиланням на джерело.

За інформацією співрозмовника видання, колеги Тищенка заговорили про позбавлення його посади глави партійного центру. Сам депутат нібито займає "деструктивну позицію".

"Миколу в чаті розносять, його хочуть знімати з керівника партійного центру. У нього деструктивна позиція. Він навіть в чаті відповідає в стилі "а ти на себе подивися". Тобто, самі плівки ніяк не коментує. Але планується офіційна заява фракції з цього приводу. Офіс президента ніяк не реагує, оскільки всі у відрядженнях. Коти з хати, а миші в танок", – заявило джерело.

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