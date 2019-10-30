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30 жовтня • оновлено в 14:55
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Олексій Давиденко
Олексій Давиденко
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Слуги, вы офонарели? За Зеленского обидно!

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Й*баный ты пень.

Ты попал в Парламент только лишь потому, что люди проголосовали за лидера твоей партии.

Поверили ему.

Он другой и ведёт других.

Других устоев, других принципов, другой порядочности.

Какие проститутки?

Какие аналы за $100?

Ты что, вообще офанарел?

Ты вообще своей башкой осознаёшь, что твоё имя ничего не значит - ты пустое место. Ты этим бредом хоронишь веру людей, возможности власти и рейтинг президента.

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Ты подставляешь людей с именами и репутацией, которые пришли в команду Президента и из кожи вон лезут, чтобы хоть что-то хорошее успеть сделать.

Ребята?! Слуги?!

Вы там что вообще все первобытные?

Вы не понимаете, что каждый этот залёт - это не ваш залёт:

- это он берет за решения комитета.

- это он дебил

- это он решает за Окевн с прокурорскими.

- это он из Коломойского Района и двух слов связно сказать не может.

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Скажу честно.

Мне за Зеленского обидно. Он этих недоразвитых идиотов привёл во власть думая, что они адекватные - а они в большинстве своём мелкие, тупые рвачи с кучей комплексов.

А ещё обидно за нормальных профессиональных ребят депутатов из Слуги, которые ассоциируются вот с этими одноклеточными.

А теперь главное.

В любой цивилизованной стране - такой депутат в течении суток сложил бы полномочия, извинился бы перед коллегами, избирателями, семьей и пошёл бы в Мамбу.

Не убрали за кнопкодавтство.

Не убрали за решалово.

Не убрали за бл*дство.

Уберите хоть за тупость и безмозглость.

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Автор
Олексій Давиденко Олексій Давиденко
Тема
Секс-скандали в Верховній Раді України
Особа
Богдан Яременко
Місце
Україна
Джерело
Джерело: Facebook Алексея Давиденко
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Sergeychik Sergey
Sergeychik Sergey
Оставь надежду, всяк сюда входящий. Это, ей Богу, о нашей Раде.....
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nic nic_
nic nic_
А Вы верите в то ,что написали?Если они и подводят,то тех нескольких депутатов,которые поверили в слова Зе. Вот как раз их,поверивших, и уволят без выходного пособия за некнопкодавство,за нерешалово и что там еще написали.
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Magogan Paul
Magogan Paul
Есть кадровый резерв, можно было найти толковых, честных профессионалов. Нет, не захотели. Набрали в партию "своих", всяких юмористов и прочих. Это то же самое кумовство, и оно ничем хорошим не закончится.
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