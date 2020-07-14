"Слуги" почали відмовлятися голосувати за скандальний мовний закон Бужанського

Колеги Бужанського виступили проти його пропозиції про мову.

Частина нардепів від "Слуги народу" виступила проти законопроєкту свого колеги Максима Бужанського щодо відстрочки переходу російськомовних шкіл на українську.

Відповідні повідомлення політики опублікували на своїх сторінках у Facebook 14 липня. Проти виступили, зокрема, Богдан Яременко, Єлизавета Богуцька, Єлизавета Ясько, Микита Потураєв, Єгор Чернєв, Дмитро Наталуха, Тетяна Циба, Іван Юнаков, Дмитро Гурін, Вікторія Подгорна, Дмитро Костюк, Олександр Мариковський, Богдан Кіцак, Дмитро Нальотов, Анастасія Радіна, Олександр Аліксійчук, Ігор Василів, Сергій Кузьміних, Євген Петруняк, Лада Булах, Ростислав Тістик та інші.

Вони заявили, що законопроєкт №2362 "суперечить їхнім переконанням, вносить розкол у суспільство, створює напругу, ускладнює в перспективі вирішення загальнодержавних завдань суспільного розвитку".

"Ми зробимо все від нас залежне, щоб забезпечити кожному громадянину можливість обирати мову особистого спілкування, включно з російською. Багато з нас у побуті є російськомовними.

Разом із тим, ми повністю усвідомлюємо той факт, що розвиток і поширення державної української мови в системі освіти в нашій країні є запорукою загальнонаціональної згоди та єднання українського суспільства", – йдеться у тексті.

Народні депутати заявили, що не голосуватимуть за мовний законопроєкт Бужанського, закликавши колег підтримати їх.

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Нагадаємо:

Народний депутат від фракції "Слуга народу" Максим Бужанський вніс до парламенту законопроєкт про скасування закону №5670-д про українську мову. Він заявив, що документ нібито дискримінує російськомовних.

Також Бужанський вніс до парламенту законопроєкт, яким запропонував відстрочити перехід російськомовних шкіл на українську мову.

У чинній редакції закону перехід повинен перейти вже з 1 вересня 2020 року. Норма стосується школярів, які почали вчитися до 2018 року, тобто закінчили початкову школу.

Як писав OBOZREVATEL, нещодавно документ, який переносить на 2023 рік перехід російськомовних шкіл на українську, запропонували внести до порядку денного засідання Верховної Ради.