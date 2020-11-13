"Слуги" – про загрозу зриву засідання фракції через коронавірус: прямо мор якийсь почався

Засідання фракції "Слуга народу", яке має відбутися 16 листопада, під загрозою зриву через те, що багато нардепів захворіли на коронавірус.

Про це повідомляє "Країна" з посиланням на джерело. Співрозмовник зазначив, що зараз необхідно обговорити безліч нагальних питань, а серед народних обранців "почався якийсь мор".

За його словами, в чаті фракції йде перекличка, щоб дізнатися, хто зможе прийти на засідання.

"Нам потрібно зібратися, справи тиснуть, хотіли б послухати на фракції звіт прем'єра щодо карантину. Досі ніхто так і не зрозумів його ефективність. Мажоритарникам просто голови зносять за цей карантин на місцях, ми вже прем'єру 5-6 колективних звернень зробили", – розповіло джерело.

Також зазначається, що необхідно обговорити питання з ФОП та бюджет.

"Зараз йде перекличка, хто зможе прийти на засідання. У нас багато хворих у фракції. Щонайменше 10 нових за останній тиждень, а є ще ті, кому дуже погано, які перебувають в лікарні. Наприклад, Владислав Бородін і Олександр Мережко. Також нам потрібно обговорити ситуацію з ФОПамі, бюджет і багато всього, а тут прямо мор якийсь почався", – заявило джерело.

Telegram "Країни".

Як повідомляв OBOZREVATEL, спікер Верховної Ради України, член партії "Слуга народу" Дмитро Разумков захворів на коронавірус.