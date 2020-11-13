"Слуги" – про загрозу зриву засідання фракції через коронавірус: прямо мор якийсь почався

Юрій Сергієнко
Юрій Сергієнко
Політика
2,2 т.

  • За словами джерела, за останній тиждень захворіло щонайменше 10 нардепів

  • Деякі з них перебувають в лікарні

Засідання фракції 'Слуга народу' може не відбутися

Засідання фракції "Слуга народу", яке має відбутися 16 листопада, під загрозою зриву через те, що багато нардепів захворіли на коронавірус.

Про це повідомляє "Країна" з посиланням на джерело. Співрозмовник зазначив, що зараз необхідно обговорити безліч нагальних питань, а серед народних обранців "почався якийсь мор".

За його словами, в чаті фракції йде перекличка, щоб дізнатися, хто зможе прийти на засідання.

"Нам потрібно зібратися, справи тиснуть, хотіли б послухати на фракції звіт прем'єра щодо карантину. Досі ніхто так і не зрозумів його ефективність. Мажоритарникам просто голови зносять за цей карантин на місцях, ми вже прем'єру 5-6 колективних звернень зробили", – розповіло джерело.

Також зазначається, що необхідно обговорити питання з ФОП та бюджет.

"Зараз йде перекличка, хто зможе прийти на засідання. У нас багато хворих у фракції. Щонайменше 10 нових за останній тиждень, а є ще ті, кому дуже погано, які перебувають в лікарні. Наприклад, Владислав Бородін і Олександр Мережко. Також нам потрібно обговорити ситуацію з ФОПамі, бюджет і багато всього, а тут прямо мор якийсь почався", – заявило джерело.

Telegram "Країни".

Як повідомляв OBOZREVATEL, спікер Верховної Ради України, член партії "Слуга народу" Дмитро Разумков захворів на коронавірус.

УкраїнаКоронавірусПартія Слуга народу