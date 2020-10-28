'Слуги' привітали Гунька, який переміг Ляшка на виборах: що відомо про майбутнього нардепа

У партії "Слуга народу" привітали новообраного народного депутата від своєї політсили Анатолія Гунько з перемогою на довиборах у Раду.

Про це написали у пресслужбі партії у Telegram. Гунько одержав перемогу на виборах по 208-му округу (Чернігівщина), які відбулися 25 жовтня паралельно з місцевими.

"Ще одна перемога. До фракції "Слуги Народу" в парламенті приєднається народний депутат Анатолій Гунько. Ми раді вітати його у команді! За даними ЦВК, він переміг на позачергових виборах у Верховну Раду по 208-му округу (Чернігівщина), які відбулися цієї неділі паралельно з місцевими. Уже пораховано 100% протоколів. Наш кандидат отримав переможні 34,10% голосів виборців, випередивши свого конкурента Олега Ляшка", – сказано у повідомленні.

Анатолій Гунько – громадський діяч, правозахисник. Очолює ГО "Правозахист плюс" і є головою наглядової ради Благодійного фонду "Гільдія Добра". Відповідно до декларації за 2019 рік Гунько заробив як ФОП 4,88 млн грн, ще 243 тис грн отримав від ТОВ "Гільдія Права", а також дивіденди на суму 78 тис. грн від адвокатського об'єднання “Гільдія Права”. У 2019 році Гунько балотувався по 209 округу від “Батьківщини”. Тоді він зайняв третє місце, набравши 25% (17 345 голосів).

Нагадаємо, згідно з даними ЦВК, за Ляшка проголосували 19 799 (31,78%), Гунько отримав 21 245 голосів (34,10%). Дружина покійного народного депутата Людмила Давиденко набрала 26,68% голосів.

Як повідомляв OBOZREVATEL, Ляшко заявив, що не визнає результати парламентських виборів у своєму 208-му окрузі на Чернігівщині. Водночас висловив переконання, що перемогу на них здобула саме його команда.