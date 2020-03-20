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20 березня • оновлено в 16:49
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"Слуги" отримали секретні листи від Арахамії: про що мова

8.3т
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Глава фракції "Слуга народу" Давид Арахамія відправив народним депутатам листи з проханням дотримуватися правил самоізоляції через пандемію коронавірусу в світі і Україні.

Текст листа з'явився в розпорядженні видання "Апостроф". Крім прохання дотримуватися карантину, Арахамія також написав про можливе ухвалення закону про дистанційне голосування.

Крім того, він відчитав "слуг" за те, що вони, порушуючи графік Верховної Ради і підвищуючи ризик отримання інфекції, їздять по округах.

"Слуги" отримали секретні листи від Арахамії: про що мова

"Нагадую, що головне завдання народного депутата ухвалювати важливі закони, а виконавчої влади їх імплементувати в життя. Якщо ми не зможемо зібрати людей і ухвалити важливі в цей період закони, то відмовка "я допомагав на окрузі" не дуже допоможе. Прошу всіх дотримуватись заходів безпеки максимально. Хоча б до ухвалення закону про дистанційне голосування", – сказано в листі.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше керівництво партії "Слуга народу" попросило депутатів фракції на час карантину через коронавірус залишатися в Києві.

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Автор
Гліб Іванов
Теми
Коронавірус Карантин в Україні
Особа
Давид Арахамія
Місце
Україна
Тег
Партія Слуга народу
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Emа Ol
Emа Ol
Там шо дитячий садок чи все ж таки Верховна Рада?
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