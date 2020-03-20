"Слуги" отримали секретні листи від Арахамії: про що мова

Глава фракції "Слуга народу" Давид Арахамія відправив народним депутатам листи з проханням дотримуватися правил самоізоляції через пандемію коронавірусу в світі і Україні.

Текст листа з'явився в розпорядженні видання "Апостроф". Крім прохання дотримуватися карантину, Арахамія також написав про можливе ухвалення закону про дистанційне голосування.

Крім того, він відчитав "слуг" за те, що вони, порушуючи графік Верховної Ради і підвищуючи ризик отримання інфекції, їздять по округах.

"Нагадую, що головне завдання народного депутата ухвалювати важливі закони, а виконавчої влади їх імплементувати в життя. Якщо ми не зможемо зібрати людей і ухвалити важливі в цей період закони, то відмовка "я допомагав на окрузі" не дуже допоможе. Прошу всіх дотримуватись заходів безпеки максимально. Хоча б до ухвалення закону про дистанційне голосування", – сказано в листі.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше керівництво партії "Слуга народу" попросило депутатів фракції на час карантину через коронавірус залишатися в Києві.

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