"Слуги народу" зажадали від правоохоронців розслідувати "плівки Єрмака"

Народні депутати фракції "Слуга народу" висловили стурбованість реакцією правоохоронних органів на інформацію, оприлюднену нардепом Гео Леросом, щодо можливої причетності брата керівника Офісу президента Андрія Єрмака Дениса до корупційних скандалів.
Заяву парламентарів опублікував член фракції "Слуга народу" Микита Потураєв у Facebook. Зокрема, політики звернулися до Офісу генерального прокурора, Державного бюро розслідувань, Національного антикорупційного бюро України та Міністерства внутрішніх справ (щоб подивитися фото, доскрольте до кінця).
Так, вони вимагають перевірити правдивість фактів у наданих Леросом відеозаписах і притягнути винних до відповідальності.
"Інформація може свідчити про торгівлю державними посадами за участі посадовців Офісу президента України.
Але реакція деяких правоохоронних органів у цих обставинах була вкрай дивною, адже запитання у них виникли не до змісту оприлюднених записів, на що насамперед мали б звернути увагу, а до факту того, що вони стали можливими. Вважаємо такі дії загрозливими для громадянського суспільства та його базових прав і свобод", – сказано в документі.
Facebook/ Микита Потураєв
Facebook/ Микита Потураєв
Зазначимо, 1 квітня до Гео Лероса прийшли зі Служби безпеки України. Також йому привезли повістки. За його словами, несподіваний візит пов'язаний зі справою "плівок Єрмака".
Як писав OBOZREVATEL:
нардеп від "Слуги народу" Гео Лерос, якого нещодавно звільнили з посади радника президента, опублікував серію відео, які нібито свідчать про причетність до корупції Дениса Єрмака, брата глави Офісу президента.
За словами нардепа, він отримав скандальні "плівки Єрмака" абсолютно безкоштовно. Вони надійшли на його пошту.
Глава Офісу президента Андрій Єрмак доручив СБУ та ДБР розібратися в скандалі, звинувативши Лероса в наклепі й заявивши, що йому "доведеться відповідати публічно за кожне слово своєї брехні".
Незабаром журналісти встановили фігурантів записів, які опублікував Лерос.
Спікерка Володимира Зеленського заявила, що президент "не збирається реагувати на кожен пост у Facebook".
Пізніше Лерос пообіцяв опублікувати нові матеріали, які нібито свідчать про корупційні зв'язки глави Офісу президента Андрія Єрмака.
Тим часом Спеціалізована антикорупційна прокуратура почала кримінальне провадження за фактом можливого зловживання впливом під час призначення осіб на посади в органи державної влади.
1 квітня Лерос заявив, що брат керівника Офісу президента Денис Єрмак просував на посаду голови НАЕК "Енергоатом" Володимира Купчака, вимагаючи за призначення 5 мільйонів.
Денис Єрмак визнав, що це він проводив зустрічі з людьми на скандальних "плівках", які опублікував Лерос, але запевнив, що все зображене на них вирвано з контексту.
А глава ОПУ Андрій Єрмак назвав дії Лероса замовною акцією проти нього.
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