"Слуги народу" зажадали від правоохоронців розслідувати "плівки Єрмака"

Народні депутати фракції "Слуга народу" висловили стурбованість реакцією правоохоронних органів на інформацію, оприлюднену нардепом Гео Леросом, щодо можливої причетності брата керівника Офісу президента Андрія Єрмака Дениса до корупційних скандалів.

Заяву парламентарів опублікував член фракції "Слуга народу" Микита Потураєв у Facebook. Зокрема, політики звернулися до Офісу генерального прокурора, Державного бюро розслідувань, Національного антикорупційного бюро України та Міністерства внутрішніх справ (щоб подивитися фото, доскрольте до кінця).

Так, вони вимагають перевірити правдивість фактів у наданих Леросом відеозаписах і притягнути винних до відповідальності.

"Інформація може свідчити про торгівлю державними посадами за участі посадовців Офісу президента України.

Але реакція деяких правоохоронних органів у цих обставинах була вкрай дивною, адже запитання у них виникли не до змісту оприлюднених записів, на що насамперед мали б звернути увагу, а до факту того, що вони стали можливими. Вважаємо такі дії загрозливими для громадянського суспільства та його базових прав і свобод", – сказано в документі.

Facebook/ Микита Потураєв

Facebook/ Микита Потураєв

Зазначимо, 1 квітня до Гео Лероса прийшли зі Служби безпеки України. Також йому привезли повістки. За його словами, несподіваний візит пов'язаний зі справою "плівок Єрмака".

Як писав OBOZREVATEL:

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