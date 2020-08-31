"Слуги народу" зібралися на з'їзд у "Парковому": всі подробиці
У понеділок, 31 серпня, розпочався позачерговий з'їзд партії "Слуга народу", де повинні представити кандидатів на посади голів обласних центрів України.
Захід проходить в київському КВЦ "Парковий". Як повідомляє пресслужба політсили, на з'їзд прибуде президент Володимир Зеленський і ряд представників керівництва нашої держави.
"На з'їзді партії "слуг народу" буде прийнято рішення про участь політсили в місцевих виборах 25 жовтня, а також представлений список кандидатів на посади мерів обласних центрів", – раніше говорилося в повідомленні.
Відзначимо, що район посилили нарядами поліції та Нацгвардії, які чергують біля самого КВЦ і в Маріїнському парку.
OBOZREVATEL веде текстову онлайн-трансляцію з'їзду партії:
15:35 – Гуморист Олег Філімонов заявив, що йде в мери Одеси від партії "Слуга народу". За його словами, пропозиція балотуватися йому зробив президент Володимир Зеленський.
15:05 – Перед "Парковим" зібрався невеличкий мітинг, де люди з плакатами просять розібратися із забудовниками, які їх обдурили.
14:45 – Перші учасники з'їзду почали прибувати на реєстрацію.
Як повідомляв OBOZREVATEL, з 5 вересня ЦВК України оголосила початок виборчого процесу місцевих виборів, призначених на 25 жовтня 2020 року.