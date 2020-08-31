'Слуги народу' зібралися на з'їзд у 'Парковому': всі подробиці

На з'їзд прибуде президент Володимир Зеленський
Політсила представить основних кандидатів в мери міст
Район оточили Нацполіція та Нацгвардія
У понеділок, 31 серпня, розпочався позачерговий з'їзд партії "Слуга народу", де повинні представити кандидатів на посади голів обласних центрів України.
Захід проходить в київському КВЦ "Парковий". Як повідомляє пресслужба політсили, на з'їзд прибуде президент Володимир Зеленський і ряд представників керівництва нашої держави.
"На з'їзді партії "слуг народу" буде прийнято рішення про участь політсили в місцевих виборах 25 жовтня, а також представлений список кандидатів на посади мерів обласних центрів", – раніше говорилося в повідомленні.
КВЦ "Парковий"
Відзначимо, що район посилили нарядами поліції та Нацгвардії, які чергують біля самого КВЦ і в Маріїнському парку.
OBOZREVATEL веде текстову онлайн-трансляцію з'їзду партії:
15:05 – Перед "Парковим" зібрався невеличкий мітинг, де люди з плакатами просять розібратися із забудовниками, які їх обдурили.
14:45 – Перші учасники з'їзду почали прибувати на реєстрацію.
Олег Філімонов
Нацгвардія
Поліція біля будівлі "Паркового"
Мітинг
Реєстрація на з'їзд партії. Страна
Реєстрація на з'їзд "Слуги народу". Страна
Як повідомляв OBOZREVATEL, з 5 вересня ЦВК України оголосила початок виборчого процесу місцевих виборів, призначених на 25 жовтня 2020 року.
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