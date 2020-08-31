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"Слуги народу" зібралися на з'їзд у "Парковому": всі подробиці

Олексій Тітофф
Олексій Тітофф
Політика
1,2 т.

  • На з'їзд прибуде президент Володимир Зеленський

  • Політсила представить основних кандидатів в мери міст

  • Район оточили Нацполіція та Нацгвардія

'Слуги народу' зібралися на з'їзд у 'Парковому': всі подробиці

У понеділок, 31 серпня, розпочався позачерговий з'їзд партії "Слуга народу", де повинні представити кандидатів на посади голів обласних центрів України.

Захід проходить в київському КВЦ "Парковий". Як повідомляє пресслужба політсили, на з'їзд прибуде президент Володимир Зеленський і ряд представників керівництва нашої держави.

"На з'їзді партії "слуг народу" буде прийнято рішення про участь політсили в місцевих виборах 25 жовтня, а також представлений список кандидатів на посади мерів обласних центрів", – раніше говорилося в повідомленні.

КВЦ "Парковий"

КВЦ "Парковий"

Відзначимо, що район посилили нарядами поліції та Нацгвардії, які чергують біля самого КВЦ і в Маріїнському парку.

OBOZREVATEL веде текстову онлайн-трансляцію з'їзду партії:

15:05 – Перед "Парковим" зібрався невеличкий мітинг, де люди з плакатами просять розібратися із забудовниками, які їх обдурили.

14:45 – Перші учасники з'їзду почали прибувати на реєстрацію.

Олег Філімонов

Олег Філімонов

Нацгвардія

Нацгвардія

Поліція біля будівлі "Паркового"

Поліція біля будівлі "Паркового"

Мітинг

Мітинг

Реєстрація на з'їзд партії.

Реєстрація на з'їзд партії. Страна

Реєстрація на з'їзд "Слуги народу".

Реєстрація на з'їзд "Слуги народу". Страна

Як повідомляв OBOZREVATEL, з 5 вересня ЦВК України оголосила початок виборчого процесу місцевих виборів, призначених на 25 жовтня 2020 року.

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