'Слуги народу' зібралися на з'їзд у 'Парковому': всі подробиці

У понеділок, 31 серпня, розпочався позачерговий з'їзд партії "Слуга народу", де повинні представити кандидатів на посади голів обласних центрів України.

Захід проходить в київському КВЦ "Парковий". Як повідомляє пресслужба політсили, на з'їзд прибуде президент Володимир Зеленський і ряд представників керівництва нашої держави.

"На з'їзді партії "слуг народу" буде прийнято рішення про участь політсили в місцевих виборах 25 жовтня, а також представлений список кандидатів на посади мерів обласних центрів", – раніше говорилося в повідомленні.

КВЦ "Парковий"

Відзначимо, що район посилили нарядами поліції та Нацгвардії, які чергують біля самого КВЦ і в Маріїнському парку.

OBOZREVATEL веде текстову онлайн-трансляцію з'їзду партії:

15:05 – Перед "Парковим" зібрався невеличкий мітинг, де люди з плакатами просять розібратися із забудовниками, які їх обдурили.

14:45 – Перші учасники з'їзду почали прибувати на реєстрацію.

Олег Філімонов

Нацгвардія

Поліція біля будівлі "Паркового"

Мітинг

Реєстрація на з'їзд партії. Страна

Реєстрація на з'їзд "Слуги народу". Страна

Як повідомляв OBOZREVATEL, з 5 вересня ЦВК України оголосила початок виборчого процесу місцевих виборів, призначених на 25 жовтня 2020 року.

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