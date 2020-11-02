"Слуги народу" провели засідання фракції із Зеленським через КСУ: про що говорили. Відео

Народні депутати від "Слуги народу" провели засідання фракції в понеділок, 2 листопада, на якому йшлося про Конституційний суд.

У зустрічі взяв участь президент України Володимир Зеленський, який закликав нардепів підтримати його законопроєкт про звільнення суддів КСУ, повідомляється на сайті глави держави (щоб подивитися відео, доскрольте сторінку до кінця).

За його словами, якщо цього не зробити, країна втратить можливість отримувати будь-яку міжнародну допомогу. Також під загрозою може опинитися безвізовий режим з ЄС, підтримка з боку НАТО, Міжнародного валютного фонду та інших партнерів.

Зеленський зазначив, що без звільнення суддів КСУ неможливо відновити дію антикорупційного законодавства.

"Будь-яке нове рішення парламенту, яке спробує відновити таку кримінальну відповідальність, буде апріорі непрацюючим. Його навіть не треба буде заново оскаржувати в Конституційному суді", – пояснив президент.

Як уточнює "VESTI", глава держави провів на зустрічі не більше півгодини і поїхав.

Після цього нардеп Олександр Дубинський вийшов до журналістів, але не зміг однозначно відповісти на запитання про те, чи є у фракції потрібна кількість голосів.

"Я думаю, що обговорюватимуться й альтернативні законопроєкти та обговорюватиметься на погоджувальній раді винесення цього законопроєкту в зал. Я не поспішав би з фіксацією оцінки, що голоси на цей законопроєкт є", – уточнив він.

Зі свого боку нардепка Галина Третьякова заявила, що підтримає і президентський законопроєкт, і той, який подав глава Верховної Ради Дмитро Разумков.

"Конституційний суд треба перезавантажувати. Я думаю, ми зараз підемо готувати постанову ВР і запропонуємо суддям КСУ, які голосували за незаконність антикорупційної реформи, піти добровільно у відставку, а далі подивимося, як вони діятимуть", – зазначила вона.

Ще до початку засідання деякі з депутатів, зокрема й Дубинський, заявили, що не готові голосувати за президентський законопроєкт.

Наприклад, Олександр Качура приніс на засідання Конституцію. "Я особисто за жодних обставин не готовий голосувати. Хоч стріляйте", – сказав він.

З такою ж позицією виступив і Олександр Дубинський. Він вважає, що Україні не потрібні "швидкі та емоційні рішення".

"Нам потрібен системний підхід до реформування законодавства в тому вигляді, в якому воно відповідатиме Конституції. Ані законопроєкт Разумкова, ані законопроєкт Офісу президента нині не здаються мені такими, які потрібно ухвалювати поспішно", – зазначив він.

(Відео – Telegram "Страны")

Нагадаємо, що раніше Володимир Зеленський зажадав від депутатів Верховної Ради, зокрема й від своєї фракції "Слуга народу", проголосувати за його законопроєкт для розв'язання конституційної кризи.

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