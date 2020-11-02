"Слуги" зібралися на засідання фракції через КСУ і зустрілися із Зеленським. Відео

Народні депутати від "Слуги народу" зібралися на засідання фракції в понеділок, 2 листопада.

На нього також прибув президент України Володимир Зеленський, повідомляє "Страна". За даними "VESTI", глава держави не провів там навіть півгодини і поїхав (щоб подивитися відео, доскрольте сторінку до кінця).

Зокрема, на засіданні йтиметься про рішення Конституційного суду і шляхи виходу з кризи, який вони спровокували.

Деякі з депутатів заявили, що не готові голосувати за президентський законопроєкт про відсторонення суддів КСУ.

Так, Олександр Качура приніс на засідання Конституцію. "Я особисто ні за яких обставин не готовий голосувати. Хоч стріляйте", – сказав він.

З такою ж позицією виступив і Олександр Дубинський. Він вважає, що Україні не потрібні "швидкі та емоційні рішення".

"Нам потрібен системний підхід до реформування законодавства в тому вигляді, в якому воно буде відповідати Конституції. Ані законопроєкт Разумкова, ані законопроєкт Офісу президента, назаразі мені не здаються такими, які потрібно ухвалювати поспішно", – зазначив він.

(Відео – Telegram "Страны")

Нагадаємо, що раніше Володимир Зеленський зажадав від депутатів Верховної Ради, в тому числі і від своєї фракції "Слуга народу", проголосувати за його законопроєкт для вирішення конституційної кризи.

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