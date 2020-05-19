"Слуги народу" зібралися на закрите засідання: ухвалені перші рішення, чекають на Зеленського

Фракція "Слуга народу" 19 травня зібралася на закрите засідання, на якому була ухвалена низка рішень щодо голосування за законопроекти.

Збори проходять в конгрессно-виставковому центрі "Парковий". Як повідомили джерела OBOZREVATEL, зокрема, було вирішено не голосувати за законопроект щодо подвійного громадянства.

Документ включений до порядку денного сесії. За словами джерела, ухвалене рішення означає, що його не чіпатимуть і продовжуватимуть обговорювати у фракції невизначений час.

У свою чергу нардеп від "Слуги народу" Олександр Качура повідомив, що на засідання має прибути президент Володимир Зеленський.

Також крім законопроекту про громадянство очікується, що буде порушена робота Кабінету міністрів.

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