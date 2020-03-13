Депутати партії "Слуга народу" опублікували спільну заяву, у якій зазначили неможливість подачі води в окупований Росією Крим, а також щодо створення так званого консультативного органу з ОРДЛО.

Однаковий текст заяви з'явився одразу у кількох нардепів партії. Зокрема ініціативу підтримали Єгор Чернєв, Віталій Безгін, Анастасія Красносільська, Лео Герос, Дмитро Наталуха, Анна Бондар, Микита Потураєв, Іван Юнаков, Богдан Яременко, Вікторія Подгорна, Ігор Василів.

У заяві зазначається, що схвалене представниками України в рамках Тристоронньої контактної групи рішення про створення консультативної ради в рамках політичної підгрупи Тристоронньої контактної групи є неприйнятним.

"Слуги народу" звернулися до Зеленського з жорсткою вимогою

За словами нардепів, тривогу викликає той факт, що до утворюваної консультативної ради увійдуть на рівних правах представники України та окремих районів Донбасу, як сторони консультацій.

У політсилі нагадали, що згідно з положеннями Закону України "Про особливості державної політики із забезпечення державного суверенітету України на тимчасово окупованих територіях у Донецькій та Луганській областях" Росія здійснює тимчасову окупацію територій в Донецькій та Луганській областях.

"Відтак, українське законодавство унеможливлює визнання в будь-якій формі будь-яких органів влади так званих ЛНР, ДНР, ОРДЛО і таке ін. Усі переговори щодо забезпечення прав та інтересів громадян України, а також щодо припинення збройної агресії повинні вестись винятково з Російською Федерацією та її представниками. Легітимність представників так званих ОРДЛО може бути визнана лише в тому разі, якщо вони призначені законними представниками України чи законними органами влади нашої держави", – сказано у заяві.

Депутати звернулися до Володимира Зеленського з вимогою надати доручення представникам України в Тристоронній контактній групі та усім переговірникам України повернутися в рамки законодавства України та не допустити реалізації оприлюднених рішень.

"Також закликаємо президента України Володимира Зеленського зобов’язати делегацію України на переговорах з Російською Федерацією проводити на регулярній основі консультації та інформувати Верховну Раду України щодо підходів та стану переговорів", – наголосили депутати.

Як повідомляв OBOZREVATEL, учасники Тристоронньої контактної групи в Мінську на зустрічі 11 березня підписали домовленості про створення органу, яким фіксується суб'єктність ОРДЛО. У протоколах Росія в статусі гаранта-спостерігача значиться нарівні з Німеччиною, Францією та ОБСЄ.

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