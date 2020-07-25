"Слуги народу" збирають з'їзд напередодні місцевих виборів: названа дата

Політика 00:20, 26.07.2020 Оновлено: 00:22, 26.07.2020

Партія "Слуга народу" планує зібрати представників виборчих штабів на всеукраїнський з'їзд, який, попередньо, відбудеться 21 серпня.

Він це на сторінці у Facebook повідомила заступниця керівника фракції СН Євгенія Кравчук. Вона розповіла, що 25 липня відбулася зустріч політиків із регіональними штабами.

"Ця зустріч стала першою з трьох, на яких ми збираємо представників виборчих штабів з усіх областей України. Попереду, крім загальних, нас ще чекає чимало секторальних навчань за різними напрямками передвиборчої діяльності", – написала Кравчук.

"Орієнтовно 21 серпня на всеукраїнському з'їзді партії "Слуга народу" в Києві сподіваємося побачити команди наших обласних організацій разом із кандидатами на посади голів обласних центрів", – повідомила вона.

Кравчук додала, що тоді ж партія планує висунути кандидата на довиборах у 208 окрузі (Чернігівська область).

Facebook / Євгенія Кравчук
Скриншот
Скриншот

Як повідомляв OBOZREVATEL, Національне агентство з питань запобігання корупції раніше знайшло корупційну складову в діях народного депутата від "Слуги народу" Андрія Холодова.

НАЗК почало перевірку можливого зв'язку "слуги народу" з тютюновим бізнесом.

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