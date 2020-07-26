"Слуги народу" збирають з'їзд напередодні місцевих виборів: названа дата
З'їзд партії "Слуга народу". Слово і Діло
Партія "Слуга народу" планує зібрати представників виборчих штабів на всеукраїнський з'їзд, який, попередньо, відбудеться 21 серпня.
Він це на сторінці у Facebook повідомила заступниця керівника фракції СН Євгенія Кравчук. Вона розповіла, що 25 липня відбулася зустріч політиків із регіональними штабами.
"Ця зустріч стала першою з трьох, на яких ми збираємо представників виборчих штабів з усіх областей України. Попереду, крім загальних, нас ще чекає чимало секторальних навчань за різними напрямками передвиборчої діяльності", – написала Кравчук.
"Орієнтовно 21 серпня на всеукраїнському з'їзді партії "Слуга народу" в Києві сподіваємося побачити команди наших обласних організацій разом із кандидатами на посади голів обласних центрів", – повідомила вона.
Кравчук додала, що тоді ж партія планує висунути кандидата на довиборах у 208 окрузі (Чернігівська область).
Facebook / Євгенія Кравчук
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Скриншот
Як повідомляв OBOZREVATEL, Національне агентство з питань запобігання корупції раніше знайшло корупційну складову в діях народного депутата від "Слуги народу" Андрія Холодова.
НАЗК почало перевірку можливого зв'язку "слуги народу" з тютюновим бізнесом.