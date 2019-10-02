"Слуги народу" запустили Бюро фінансових розслідувань: що тепер буде

Верховна Рада ухвалила за основу законопроєкт №1082-2 про створення Бюро фінансових розслідувань.

Під час засідання в середу, 2 жовтня, за документ проголосували 270 народних депутатів. Крім 235 "за" від "Слуги народу" голоси дали "Батьківщина, "Голос" і деякі мажоритарники.

Рада підтримала створення Бюро фінансових розслідувань скріншот

Рада підтримала створення Бюро фінансових розслідувань скріншот

Передбачається створення Бюро фінансових розслідувань як центрального органу виконавчої влади, діяльність якого спрямовуватиметься і координуватиметься Кабінетом міністрів через міністра фінансів.

"Бюро фінансових розслідувань складається з центрального апарату і територіальних управлінь, зареєстрованих як юридичні особи публічного права", – зазначається в пояснювальній записці.

Бюро займатиметься розслідуванням економічних злочинів, зокрема буде самостійно проводити оперативно-розшукову діяльність.

При цьому ліквідація будь-яких підрозділів СБУ або МВС не передбачається. Набір у новий орган планують проводити через конкурс.

Автори законопроєкту очікують, що завдяки роботі Бюро буде знижуватися тіньовий бізнес в Україні, що призведе до збільшення надходження податків і зборів.

Монобільшість підтримала законопроєкт про створення Бюро фінрозслідувань

Як повідомляв OBOZREVATEL, напередодні Рада ухвалила резонансний законопроєкт про велику приватизацію, дозволивши підприємцям купувати акції низки державних об'єктів, зокрема транспортної інфраструктури, залізної, вугільної та енергетичної промисловості.

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