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14 січня • оновлено в 21:09
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Із речами – на вихід! У "Слузі народу" вирішили покарати двох міністрів

1.7т
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Міністерка розвитку громад і територій Олена Бабак і міністр економічного розвитку Тимофій Милованов незабаром можуть залишитися без своїх посад.

Про це OBOZREVATEL повідомило джерело у фракції "Слуга народу". Причиною назвали погану роботу чиновників.

При цьому наголошується, що Милованову пощастило більше: через потужну підтримку з боку президента Володимира Зеленського його звільнення можуть зняти з порядку денного. "Хоча всі бачать, що він не на своєму місці", – додало джерело.

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"Слуги народу" захотіли звільнити Милованова і Бабак

"Слуги народу" захотіли звільнити Милованова і Бабак

Бабак же нібито опинилася в менш вигідній ситуації: багато хто відзначає, що міністерка часто змішує роботу і особисті взаємини. Про її долю ведуться переговори. Ймовірніше за все, Бабак буде боротися за посаду.

"Слуги" хочуть звільнення Бабак

"Слуги" хочуть звільнення Бабак

liga.net

Милованов може втратити посаду

Милованов може втратити посаду

УНІАН

Також стало відомо, що групи впливу в політсилі, які не пов'язані з президентом, хочуть в обмін на голосування за ринок землі отримати посади в міністерствах.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Милованов поскаржився, що йому не вистачає зарплати на життя. За словами міністра, відмітка в 18 тисяч гривень легко може штовхнути на корупцію.

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Автор
Ірина Кулініч
Особи
Тимофій Милованов Олена Бабак
Місце
Україна
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Гоша Злой
Гоша Злой
тока начали зп еуропейскую получать и нате вам))))) милованову же еще семью кормить! АСТАНАВИТЕСЬ!!)
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