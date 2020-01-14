Із речами – на вихід! У "Слузі народу" вирішили покарати двох міністрів

Міністерка розвитку громад і територій Олена Бабак і міністр економічного розвитку Тимофій Милованов незабаром можуть залишитися без своїх посад.

Про це OBOZREVATEL повідомило джерело у фракції "Слуга народу". Причиною назвали погану роботу чиновників.

При цьому наголошується, що Милованову пощастило більше: через потужну підтримку з боку президента Володимира Зеленського його звільнення можуть зняти з порядку денного. "Хоча всі бачать, що він не на своєму місці", – додало джерело.

"Слуги народу" захотіли звільнити Милованова і Бабак

Бабак же нібито опинилася в менш вигідній ситуації: багато хто відзначає, що міністерка часто змішує роботу і особисті взаємини. Про її долю ведуться переговори. Ймовірніше за все, Бабак буде боротися за посаду.

"Слуги" хочуть звільнення Бабак liga.net

Милованов може втратити посаду УНІАН

Також стало відомо, що групи впливу в політсилі, які не пов'язані з президентом, хочуть в обмін на голосування за ринок землі отримати посади в міністерствах.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Милованов поскаржився, що йому не вистачає зарплати на життя. За словами міністра, відмітка в 18 тисяч гривень легко може штовхнути на корупцію.

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