"Слуги народу" загнали себе в глухий кут з місцевими виборами: Виборчий кодекс завалять

Парламентська монобольшінство планує на позачерговому засіданні Верховної Ради в терміновому порядку прийняти законопроекти, які дозволять провести місцеві вибори 25 жовтня 2020 року, при цьому ризикуючи розгубити значне число змін, які повинні були внести до Виборчого кодексу.

Про це йдеться в матеріалі "Дзеркала тижня".

Наводимо текст статті без змін.

До порядку денного позачергового засідання ВРУ, яке відбудеться в понеділок, внесено проєкт постанови №3809 про призначення чергових місцевих виборів в Україні в 2020 році на 25 жовтня, а також проєкт закону №3712, який стосується виділення грошей на проведення місцевих виборів.

Як ми вже докладно писали в матеріалі "Місцеві вибори. У кого джокер?", влада напередодні місцевих виборів критично затягнула із завершенням другого етапу децентралізації і внесенням змін до Виборчого кодексу. Поставивши тим самим в скрутне становище ЦВК, про що ZN.UA та розповів її голова Олег Діденко.

Однак план, логічний у ситуації, що склалася, якого профільний комітет і Банкова до останнього моменту дотримувалися, був наступним: спочатку затверджуємо нові правила гри на виборах, і тільки потім оголошуємо вибори. Поготів, що парламент і так порушує всі міжнародні конвенції, які забороняють за рік до виборів міняти виборчу систему, територіальну організацію виборів і спосіб формування комісій.

Що в правилах, які повинні ухвалити до оголошення виборів?

Постанова №3650 про нові райони, зміни до бюджетного кодексу №3614, пов'язані із закріпленням повноважень і фінансів на базовому рівні громад, а також законопроєкт №3485 про зміни до Виборчого кодексу, над яким уже кілька місяців працює профільний комітет.

Усі ризики партизації, пов'язані з встановленням 10-тисячного бар'єру для пропорційної виборчої системи, ми вже описали. Однак тут важливо сказати, що крім політичних "мінусів", які влада намагалася закласти в кодекс, по суті, змінивши систему виборів, в законопроекті присутні важливі технічні та організаційні "плюси", які підчищали цілий пласт помилок, допущених при ухваленні Виборчого кодексу.

Але справа в тому, що наступний тиждень - останній у другій сесії нинішнього скликання ВРУ. А також в тому, що зараз парламент розглядає законопроєкт про гральний бізнес. З тисячами поправок. Виходити з процесу не можна. Однак для країни конче потрібно вступити у виборчу кампанію в конституційні терміни, і за ці чотири (!) дні визначити правила гри на виборах, проголосувавши всі вищевказані законопроєкти і постанови, а також оголосити вибори.

І що? Перший сигнал про те, в якому глухому куті опинилася влада (або, навпаки, - в якій лабіринт вона збирається завести нас), було дано в п'ятницю ввечері. Коли на противагу профільному комітету (а він залишається на початковій позиції черговості голосування), президент ініціював позачергове засідання парламенту. І - увага! - другим невідкладним питанням порядку визначено постанову про призначення місцевих виборів.

Але, панове, а як же правила гри? Укупі зі здоровим глуздом.

Одна з версій, чому встановлено такий дикий порядок голосування - час. "Постанову про чергові місцеві вибори ВРУ могла оголосити ще рік тому. Справа не в самій постанові. І навіть не в тому, коли вона голосується, а в тому, що після її прийняття і після того, як ЦВК офіційно увійде в виборчу кампанію (за 90 днів до виборів), категорично не можна міняти правила гри ", - уточнює одне з наших джерел у фракції "СН".

Тобто, як ви розумієте, голосувати постанову про новий адміністративно-територіальний устрій, а також вносити зміни до Виборчого кодексу можна буде тільки до 25 липня. Потім - ні! І, оскільки Виборчий кодекс несе в собі близько чотирьох тисяч поправок, а постанова про нові райони досі продовжує коригуватися у бік їх збільшення відповідно до "хотєлок" депутатів, краще спочатку оголосити вибори. Ну, щоб не порушувати Конституцію. А потім вже проголосувати все інше. Точніше, що вдасться.

За інформацією комітету, ключове голосування по нових районах таки з'явиться на порядку денному у вівторок, 14 липня. Влада планує в турборежимі покінчити з гральним бізнесом і затвердити новий адміністративно-територіальний устрій. "Щоправда, велике питання - чи погодиться з таким планом Юлія Володимирівна, - уточнює джерело. - І чи припинить свій терор із поправками ". Якщо з Тимошенко вдасться домовитися, то зміни до бюджетного кодексу проголосують в першому читанні дублем із районами того ж вівторка. Якщо ні, є ще середа. Для чергового позачергового. І на сьогодні цей план нібито основний.

Виборчий кодекс? Його планують внести до порядку денного в четвер. У передостанній день сесії. З чотирма тисячами поправок. "Це глухий кут з явним результатом - не встигнути закінчити розгляд до 25 липня і залишити все як є. 90 тисяч для пропорційної системи зокрема", - заявляє одне з наших джерел в ОПУ.

Тобто, глибока і несвоєчасна партизація, проти якої виступала громада експертів і громадські лідери, скасовується? Як ми вже казали, разом із тисячами важливих технічних правок, адекватним бюлетенем, який відкриває списки? Тут, до речі живе ще одна версія "вбивства" зміненого Виборчого кодексу. "Слуги" не хочуть реально відкривати списки і знижувати квоту фіксованого показника в списку з 25 до 5 відсотків, як пропонують поправки. На базовій основі легше продати франшизу.

Чому влада прийняла таке рішення, нам залишається лише здогадуватися. Почула голос волаючого в пустелі й усвідомила, що це в першу чергу їй не вигідно настільки партизувати країну і брати відповідальність за тисячі випадкових депутатів дрібних громад на "Слугу народу"? Можливо. Падаючі рейтинги на допомогу.

Але є і ще один нюанс, про який ми вже напередодні повідомляли, а зараз вважаємо за потрібне повторити:

"Пункт 6.2 стартової редакції постанови про призначення виборів комітет не підтримав. Віддавши право призначати чергові вибори парламенту, а перші - ЦВК. На основі розпорядження Кабінету міністрів. Була гаряча суперечка щодо цього, однак рішення прийнято. А це означає, що ЦВК муситиме призначити вибори не лише в новостворених об'єднаних громадах, але і - увага! - у районах.

За інформацією наших джерел в комітеті, влада все ж дуже активно шукає інструмент для того, щоб вивести із системи місцевого самоврядування районні ради. Йдеться про той самий компроміс з мерами, який ми детально розбирали в матеріалі "Судний четвер. Чи завалять мери децентралізацію?". Їм потрібні гарантії, що після виборів влада не захоче пом'якшити можливий програш і віддати на субрегіональний рівень частину грошей і повноважень громад. Про що досі точаться дискусії в ОПУ. Проте таке рішення комітету - крок у бік компромісу. Аргументів "за" і "проти" прозвучало безліч. Але час покаже".

І таки показує. Тому що в чинному Виборчому кодексі, який в ситуації, що склалася, має великі шанси залишитися цілим і неушкодженим, також відсутня норма про вибори до районних рад.

Навряд чи тут ось так легковажно можна розставити чіткі акценти, що в цій історії правильно, що - не дуже, а що - йде на користь державі, яким би краєм закону не проходило. Але ще раз нагадати, що, згідно з даними Групи "Рейтинг", 53 відсотки громадян країни пов'язують прийдешню осінню кризу з некомпетентністю влади, точно варто.