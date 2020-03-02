На позачерговому засіданні Верховної Ради в середу, 4 березня, можуть бути призначені 4 нових міністри, які замінять діючих глав Міністерств закордонних справ, охорони здоров'я, соціальної політики, а також окупованих територій.

Також очікується ротація прем'єр-міністра Олексія Гончарука і віцепрем'єра з питань промисловості, повідомляє з посиланням на власні джерела в керівництві "Слуги народу" "Українська правда".

"Якщо все буде добре, то в середу буде мінімум чотири призначення в уряд: МЗС, МОЗ, Мінсоц і, можливо, віцепрем'єр з питань промисловості. Ну і Рєзнікова призначать міністром окупованих територій", – запевнив співрозмовник.

"Слуги народу" задумали змінити 4 міністрів

Також стало відомо, що главу МЗС Вадима Пристайка може замінити чинний віцепрем'єр з питань євроінтеграції Дмитро Кулеба. Хто в такому разі забере на себе функціонал з євроінтеграції, дізнатися не вдалося. Є ймовірність, що сам Кулеба буде поєднувати дві посади.

Невідомі поки і кандидатури на глав Міністерств охорони здоров'я та соціальної політики.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше українці різко висловилися за відставку Кабінету міністрів на чолі з прем'єр-міністром Олексієм Гончаруком.

ЗМІ повідомили, що Гончарук подав у відставку, проте глава ВРУ Дмитро Разумков все спростував.

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