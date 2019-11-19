"Слуги народу" задумали дозволити дітям змінювати "батьків": про що мова

Народні депутати зі "Слуги народу" мають намір дозволити українцям міняти по батькові.

Про це йдеться у проєкті закону №2450 "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо права фізичної особи на зміну по батькові".

Депутати з президентської фракції пропонують особам, які досягли 16 років, отримати право змінювати не тільки прізвище та ім'я, а й по батькові.

У законопроєкті наголошується, що особи, які досягли чотирнадцяти років, мають право змінити своє прізвище та (або) власне ім'я і (або) по батькові за згодою батьків/піклувальника.

"Чинне законодавство України досить вільно дозволяє фізичній особі змінювати ім'я або прізвище. Однак на відміну від можливості змінити власне ім'я та прізвище, чинне законодавство прямо не передбачає право особи змінювати на власний розсуд своє по батькові, чим порушує вимоги статей Конституції України", – пояснили автори документа.

Згідно з пояснювальною запискою, законопроєкт розроблений з метою виконання рішення Європейського суду з прав людини у справі "Гарнага проти України".

Верховна Рада Колаж

Рішення Європейського суду з прав людини є обов'язковими до виконання відповідно до статті 2 Закону України "Про виконання рішень та застосування практики Європейського суду з прав людини" та статті 46 Конвенції про захист прав людини і основних свобод, яка набула чинності для України від 11 вересня 1997 року.

Як повідомляв OBOZREVATEL, 13 листопада у Верховній Раді відбулося голосування за урядовий законопроєкт №2178-10 про відкриття ринку землі.

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