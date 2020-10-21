"Слуги народу" вирішили зірвати 2 тур місцевих виборів, прикриваючись карантином

Вікторія Довгань Політика 13:34, 21.10.2020 Оновлено: 13:42, 21.10.2020

У Верховній Раді України зареєстрували проєкт постанови №4234, яка передбачає скасування другого туру місцевих виборів нібито через карантин.

Згідно з інформацією на сайті парламенту, ініціаторкою документу стала народна депутатка від "Слуги народу" Тетяна Грищенко. У мережі вже оприлюднили повний текст постанови.

Ініціаторкою документу стала нардепка від "Слуги народу".
Скриншот сторінки

Зокрема, у ній пропонується доповнити постанову Верховної Ради від 15 липня "Про призначення чергових місцевих виборів у 2020 році" пунктом про заборону другого туру голосування у зв'язку з пандемією COVID-19.

"Повторне голосування з виборів депутатів сільської, селищної, міської ради (територіальної громади з кількістю виборців до 10 тисяч), сільського, селищного, міського голови не призначається і не проводиться в період дії карантину, встановленого з метою запобігання поширенню на території України COVID-19", – йдеться у скандальній постанові.

Проєкт скандальної постанови про скасування 2 туру місцевих виборів в Україні.
ukranews.com

Як повідомляв OBOZREVATEL:

  • журналісти видання "НВ" розповіли, що після місцевих виборів в Офісі президента України нібито можливі значні кадрові зміни.

  • Вони стосуватимуться заступниці голови ОПУ Юлії Ковалів і заступника голови Офісу президента Кирила Тимошенка.

  • Також одну з посад можуть виділити ексміністру розвитку економіки, торгівлі і сільського господарства Тимофію Милованову.

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