"Слуги народу" вирішили зірвати 2 тур місцевих виборів, прикриваючись карантином

У Верховній Раді України зареєстрували проєкт постанови №4234, яка передбачає скасування другого туру місцевих виборів нібито через карантин.

Згідно з інформацією на сайті парламенту, ініціаторкою документу стала народна депутатка від "Слуги народу" Тетяна Грищенко. У мережі вже оприлюднили повний текст постанови.

Зокрема, у ній пропонується доповнити постанову Верховної Ради від 15 липня "Про призначення чергових місцевих виборів у 2020 році" пунктом про заборону другого туру голосування у зв'язку з пандемією COVID-19.

"Повторне голосування з виборів депутатів сільської, селищної, міської ради (територіальної громади з кількістю виборців до 10 тисяч), сільського, селищного, міського голови не призначається і не проводиться в період дії карантину, встановленого з метою запобігання поширенню на території України COVID-19", – йдеться у скандальній постанові.

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