"Слуги народу" вирішили провести кадрові перестановки в Кабміні: названо прізвища

На засіданні фракції "Слуга народу" ухвалили низку рішень щодо кадрових перестановок у Кабінеті міністрів.

Зокрема, пропонується замінити віцепрем'єра з евронтеграції і визначено кандидатуру міністра культури.

За даними джерела OBOZREVATEL, віцепрем'єр-міністр із питань євроінтеграції Вадим Пристайко може стати послом у Великобританії. Замість нього на цю посаду пропонують Ольгу Стефанішину.

З березня по грудень 2017 року вона працювала директором урядового офісу з питань європейської та євроатлантичної інтеграції секретаріату Кабміну. З грудня 2017 вона була гендиректоркою урядового офісу координації європейської та євроатлантичної інтеграції секретаріату.

На посаду міністра екології обговорювалася кандидатура Романа Абрамовського, однак на засіданні фракції голосів за нього не набралося.

Міністром культури фракція пропонує кандидатуру нардепа, глави парламентського комітету з питань гуманітарної та інформаційної політики, колишнього гендиректора "1+1 медіа" Олександра Ткаченка, пише LB.ua з посиланням на заступницю голови фракції СН Євгенію Кравчук.

За даними нардепа від СН Олександра Качури, главою комітету замість Ткаченка стане Микита Потураєв.

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Також фракція схвалила кандидата на посаду судді Конституційного суду. Ним став Віктор Кичун, який замінить на цій посаді Миколу Мельника, що подав у відставку в грудні 2019 року.

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Як повідомляв OBOZREVATEL, Кабінет міністрів призначив координатора з діяльності, спрямованої на припинення сексуальної експлуатації та насильства щодо дітей в інтернеті. Ним став віцепрем'єр – міністр цифрової трансформації Михайло Федоров.